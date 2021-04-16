【青衣】

青衣分區雜項調查隊根據線報及經深入調查後，於凌晨零時許時展開行動，突擊搜查葵德街一工業大廈單位，搗破一間無牌酒吧。行動中，警員拘捕一名23歲姓吳男負責人和一名22歲姓林男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反處所防疫條例（第599F章），該兩名男子現正被扣留調查。另外，單位內9男3女，年齡介乎15至28歲，則涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方在單位內共撿獲14瓶酒精及罐裝類啤酒飲品、兩副麻雀及籌碼及3套影音器材，共約值2萬元。另外，警員發現有人為掩人耳目，在處所四周加裝隔音棉，及在單位出入口鐵門位置額外裝上門鎖。萬一發生火警，後果將不堪設想。

【西區】

西區警區雜項調查隊，昨晚採取巡查行動，在威利蔴街6號一單位，發現一間派對房間違規營業，房間內有數枱客人正吸食水煙，及享用自帶酒類飲品，場所一名男負責人涉嫌違反處所防疫條例（第599F章）被捕，另27名男女顧客，年齡由23至397歲，涉嫌則涉嫌違反限聚令（第599G章）遭到票控。

【元朗】

警方及食環署昨日在元朗區採取聯合行動，共巡查23間餐飲處所，向4名餐飲業務負責人提出票控。當中3人涉嫌違反防疫規定涉及餐桌之間的距離或分隔、佩戴口罩，或未有安排所有員工每14天進行檢測，違反處所防疫條例（第599F章）；其餘一人涉嫌無牌經營食肆。

灣仔警區反三合會行動組，港島總區反三合會行動組連同機動部隊人員展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）行動，突擊巡查區內多間娛樂場所。昨晚約11時，警員突擊巡查駱克道353號一商業大廈，發現一間酒吧於晚上10時後仍然營業，一名31歲姓曾男負責人涉嫌違反處所防疫條例（第599F章），警員將作出檢控。其餘兩男3女，年齡介乎25至38歲，則涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

【尖沙嘴】

尖沙嘴分區雜項調查隊聯同衞生署控煙酒辦公室人員，昨晚巡查區內食肆、酒吧及派對房間，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，警員發現一間位於金馬倫道的食肆內有顧客超過4人一枱，食肆顧客數目亦超過通常座位數目的一半。一名43歲男食肆負責人涉嫌違反防疫條例（第599F章），食肆內15名男女顧客，年齡介乎27至56歲，則涉嫌違反限聚令（第599G章）。警員將向該名男負責人發出傳票，並向其他顧客發出定額罰款通知書。

警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！