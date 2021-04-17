一名青年昨晨於港鐵杏花邨站出閘時被港鐵職員截停查票，並被數名職員粗暴制服，其間更被人疑用手肘壓頸。有醫生指壓頸屬高危動作，稍一不慎隨時可致被壓頸者窒息死亡，而香港和外國都曾有疑犯被壓頸後不幸死亡的案例。

骨科專科醫生何正倫指出，壓頸是高危動作，視乎施壓力度、方法和位置，可造成不同程度傷害；輕則可能傷及頸部與附近肌肉、韌帶等軟組織，「如果大力又唔知咩方法，嚴重更會造成骨折，整傷頸椎、骨髓，傷到大陣」，令神經線受損，影響活動能力甚至引致癱瘓。他續稱：「壓頸位置越高、越近頭顱就越危險，頸部亦有血管、大動脈，可能壓住造成缺氧，腦細胞受損；如果壓到氣管亦可能引致窒息」，恐隨時「搞出人命」。

另一骨科專科醫生郭厚仁亦認為壓頸動作危險，絕對不可亂用，「一般頸部比較脆弱，大力按壓有可能令頸椎關節脫位、壓傷頸椎神經線，令中樞神經線受損，影響手腳及其他身體活動功能」；再嚴重甚至影響呼吸，「影響橫膈膜，透氣都可能透唔到」。他強調「神經線受損係永久損害，返唔到轉頭」，若輕微引致手腳麻痺等可以復元，但嚴重可造成永久症狀，例如四肢無力甚至癱瘓等。

2020年5月7日，一名南亞男子在尖沙嘴街頭涉嫌刑毀車輛。他被逮捕時曾經反抗，並遭警員及途人按壓頭頸及手腳合力制服。多名目擊者均指警員曾以膝頭壓着男子頸部要害超過兩分鐘，當他在被送上救護車時已沒有呼吸脈搏。送院一日後，該名南亞男子終告不治。另外，外國亦發生疑犯被壓頸後不幸死亡的事件，同月25日，美國明尼阿波利斯黑人弗洛伊德因涉嫌使用假鈔被捕，並遭白人警察喬文單膝跪頸長達8分鐘。弗洛伊德被跪壓時已失去知覺，最後被送往急症室後因搶救無效死亡。這次事件最後更引發一連串針對警察暴行和警察種族主義的全美示威和騷動。

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