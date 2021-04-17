一名前醫院文職人員在去年2月至8月期間，於未有授權的情況下登入醫院電腦系統，查閱包括警務人員和政治人物在內的不同公眾人士個人資料。警方昨日（16日）以「有不誠實意圖而取用電腦」罪將其拘捕，被捕男子仍然被扣查，不排除有更多人被捕。

警方表示，被查閱的個人資料並非病歷等敏感資料，本案受影響的人數仍在點算當中，其中包括有警務人員、藝人、政治人物，醫院高層人員和一些身份仍有待核實的人士。警方亦拒絕透露被捕人之前任職那一間醫院及從事的職位，只透露他是一名文職人員。

網絡安全及科技罪案調查科戴子斌總督察表示，警方早前收到醫管局的轉介個案，指一名現已離職的醫院文職人員在2020年2月至8月期間，利用工作上的便利，多次在未有授權的情況下登入醫院的電腦系統，搜尋並檢視病人資料。

警方昨日進行拘捕行動，在元朗「有不誠實意圖而取用電腦」罪拘捕一名50歲本地男子，並撿獲1部手提電腦，兩部智能電話。該名男子仍然被扣留，警方正在調查他的動機和查閱資料後的實際用途，不排除有更多人士被捕。

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