自反修例運動起，港鐵嚴打持特惠票乘車人士，昨日（16日）一名為精神病殘疾的青年持特惠票出閘，5名職員立即截查，疑惹起對方不滿，結果演變成「5對1」、有如執法人員制服市民的戲碼，最後警方大陣仗持盾到場，將青年拘捕。有目擊事發經過的市民批評港鐵行政失當，事件對被捕青年不公平。

昨晨一名持有殘疾證明的青年，於港鐵杏花邨站出閘時，疑因使用特惠車票，被港鐵職員截停查票，他情緒激動，及後被數名職員制服地上，糾纏期間職員一度疑用手踭壓頸的動作。當時，正在上班途中的註冊社工，兼詠春散打教練柯清泉經過現場，為保障青年安全，即參與調停。

柯今日現身評論事件，表示雖明白職員截查本意，但認為事件涉及港鐵決策失當。「係（青年）打人先？定係（職員）引起糾紛先？」他首先評論港鐵職員制服行為，或使用不必要武力。柯自18歲起擔任詠春散打教練多年，師承葉正，熟知各部分被攻擊的危險。其中，他認為職員手踭壓頸的動作危險。他解釋，壓頸動作有可能影響血液經動脈上腦，長時間受壓可能會導致昏厥，甚至令腦部缺氧或成植物人，認為職員應制服青年手腳，不應隨便使出「叉頸」或「撳頭」等動作。

而且，港鐵為大型公營機構，柯認為查票組亦應以「客戶服務」原則先行，建議先了解青年是否涉及誤用車票。「點解唔可以溝通清楚，而引致要郁手郁腳？」柯對事件感不解，認為港鐵對應付乘客的決策有問題，才會衍生無故制服行為，直言今次屬港鐵行政失當，對青年不公平。

柯坦言，部分情緒病患者可能容易焦躁，需要大眾體諒，職員截查時或惹起青年不滿。柯為一名註冊社工，由1995年服務至今，其間在兒童院及其他青少年中心任職，接觸不少年輕人，認為當時青年明顯情緒激動。他認為港鐵職員需要多加學習，批評職員於今次事件「唔係咁樣處理」。

青年疑有精神病紀錄 可享2元乘車優惠

據悉，青年有精神病紀錄，身上除了有殘疾人士八達通，亦有公立醫院精神科醫療紀錄文件證明。而精神病屬殘障病例，因此理應可享用「殘疾人士身分」個人八達通，以及2元特惠乘車優惠。

柯提醒，各界應了解精神病患者的需要。「唔係望佢身型係21歲（後生仔），就起槓，應該了解先。」他又認為青年並非想惹騷亂，質疑職員制服行動只令事件變得混亂。

據現場片段顯示，青年被4名港鐵職員粗暴制服地上，期間他不斷掙扎。柯於是介入調停，多次勸職員「唔好整到佢（青年）」，又指示青年「細佬唔好咁緊張。」

據悉，當時負責事件的職員共有5名，疑似由一名女職員帶隊，其餘男職員出手制服，並有約30人圍觀。柯先生上前了解事件時，曾被女職員阻撓，他未有理會，遂多次呼籲職員避免過分用力誤傷青年。柯形容，當時青年在地上掙扎，情緒緊張面部通紅，他試圖安撫對方情緒，其間有職員疑用手踭壓青年頸部，柯即時阻止。

職員稍有鬆手後，青年開始出手拍打，其間叫喊「我有畀錢」、「我去返工咋」，最後不堪壓力，扯去並撕爛職員手錶，職員再次出手制服。事後、5名港鐵職員報稱受傷，柯亦見青年面部與口唇有損傷，6人一同送院。

港鐵報警驚動警方，據悉有數名持盾軍裝警員到場，最後拘捕青年。現時他被控致造成實際身體傷害，暫時仍於東區醫院留醫，未知警方下一步安排。消息指，青年留院一日，手腳仍然麻痺，懷疑神經線受損。

《蘋果》向港鐵查詢職員查票指引 港鐵未有回應

《蘋果》今日曾向港鐵查詢職員在查票時需跟隨甚麼指引，職員有否有權力在查票時制服被查票的乘客，以及該名據悉持有殘疾人士八達通的男子是否可使用2元特惠乘車優惠。港鐵回覆時未有回應以上問題，僅表示事發時該名乘客一直反應激烈，並襲擊港鐵職員；職員一直致力在可行情況下維持車站秩序，並在執行職務同時，以確保乘客及員工的安全為首要任務。然而，如果逃票人士拒絕合作及逃跑，職員會在安全情況下截停有關人士。如遇上危急情況，職員會通知警方尋求協助。

警方指，該名21歲姓林男子懷疑因票務問題與4男1女的港鐵職員爭執，期間男子懷疑以手襲擊港鐵職員。警員接報到場後，經初步調查，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕該名男子，案件現交由東區警區刑事調查隊第五隊跟進。男子嘴角有受傷，港鐵職員身體有擦傷及紅腫，6人清醒被送往東區醫院治理。

綜合港鐵、社會福利署和勞工及福利局的資料，精神病可被評定為精神殘障，與完全失明和全身癱瘓一樣被列為其中一種「嚴重殘疾」。持有相關證明文件的人士可向港鐵申請在其個人八達通上加註「殘疾人士身分」，並在港鐵、巴士、渡輪和綠色小巴享用2元乘車優惠。

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