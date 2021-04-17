壹傳媒創辦人黎智英去年12月被控勾結外國勢力，起初不准保釋，及後獲高院准以嚴苛條件保釋，惟2月9日又被終審法院撤銷保釋。黎再向高院申請保釋，改由另一名國安法法官彭寶琴審理，最終被拒，黎繼續還柙赤柱監獄。

今早近10時，黎智英的女兒、民主黨李柱銘和何俊仁，一起去到赤柱監獄探望，三人辦理登記手續後進入監獄。至11時許，黎智英的女兒先行離開。

前年8月18日大量市民參加民陣在維園的流水式集會，大雨中和平爭取五大訴求。黎智英、李卓人等九名泛民人士被控當天組織及參與未經批准遊行，區域法院昨日宣判，黎智英因參與8.18和8.31遊行，被判入獄14個月。李柱銘被判囚12個月，緩刑兩年。

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