變種病毒殺入社區。一名29歲印裔男子上月19日由杜拜來港，之後接受21日檢疫隔離，3次檢測都呈陰性，其後他到朋友住於佐敦的伯嘉士大廈家中暫住，至昨日（16日）欲返回杜拜工作時，到油麻地測試中心檢測，但結果呈陽性並帶變種病毒株。政府隨即漏夜將伯嘉士大廈圍封，要求居民進行檢測，並到竹篙灣隔離21日。政府今晨表示大約80名居民完成檢測，當中沒有發現確診個案，但至少有6個單位的鐵閘被放有衞生防護中心所發出的信函及通告，估計仍有居民未進行檢測。

被政府突襲圍封的伯嘉士大廈，於1975年入伙，超過30個住宅單位。《蘋果》今午到伯嘉士大廈了解，發現有至少6個單位的鐵閘被放有衞生防護中心所發出的信函及通告，相信有居民仍未進行檢測。記者嘗試拍門，發現11樓其中一個單位內，竟有一名女子應門，但得知記者身份後立即閂門。

下午4時，兩名人士落樓登上衞生署安排的小巴離開，大約一小時後，早前應門的女子亦登上救護車離開，她背上一個黑色背囊，頭上亦戴上透明面罩遮擋。至傍晚6時半，一名男子亦登上衞生署安排的小巴離開。每次協助居民離開的職員全部身穿保護袍，估計離開的居民首先會進行檢測，之後再到竹篙灣隔離21日。

伯嘉士大廈樓下有4間食肆，其中一間餐廳負責人Eddie透露，當局聲稱印裔確診男子帶有變種病毒，感染風險有機會較一般情況更高，遂要求全店職員進行檢測，並到隔離中心隔離21日，但他認為確診的印裔男子根本未有入內光顧，批評政府不公平。

「基本上我哋𠵱家等緊衞生防護中心嗰邊，有車嚟接我哋入營。」Eddie表示，包括他在內，餐廳共有3人需前往隔離中心，並已在店內等候多時，「好混亂佢今日做法，我問咗佢幾次 ，成日問親佢就話個零鐘...其實我等咗佢一日。」

他指餐廳在封區後可照常營業，打算安排其他分店的人手暫時頂替以繼續經營，「隔離做日本料理嘅老闆佢哋咪慘囉，自己得一間，佢哋嚟緊成個月都開唔到㗎啦。」他估計伯嘉士大廈樓下4間食肆合共有十多名員工受影響，「個個手停口停，21日即係成個月冇糧出㗎喎。」

Eddie批評政府拒絕封關是導致今次事件的主因，因印裔確診男子屬外來輸入個案，而輸入個案的數字往往比本土個案多，「證明咩呢？我哋講咗成年叫佢封關，佢一路都唔肯封關，佢一路都唔做，一路都有確診者，然後叫我哋埋單。」

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