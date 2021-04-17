前年8月18日大量市民參加民陣在維園的流水式集會，大雨中和平爭取五大訴求。黎智英、李卓人等九名泛民人士被控當天組織及參與未經批准遊行，昨被區域法院判處監禁及緩刑，刑期最長的梁國雄重囚18個月，最輕者亦達8個月。

李卓人涉及兩案被判囚14個月，目前在荔枝角收押所還柙。下午3時，李卓人的太太到收押所探望丈夫，她透露女兒不在香港，對爸爸被判監感到不開心，又指囡囡短期內因疫情不會回港。李太認為判刑太重，得知一刻感到震驚，「事件所做嘅嘢，同佢負責嘅部份，唔成比例」、「冇人預料過會咁重」。

李太表示正積極考慮上訴，會聽取律師意見。對於丈夫入獄，李太表示擔心，但認為今時今日是「非理性年代，都要接受，會鼓勵自己鼓勵佢」，同時希望丈夫善用在獄中的時間，多點休息，因為「佢咁多年為勞工事務奔波，冇乜休息」。

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