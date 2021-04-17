一名商人上周三親自運送1600萬元巨款往找換店時，中途在油麻地遭劫匪攔途撞車截劫，劫匪得手後逃去無蹤。劫匪隨後將部份行劫所得款項購買名車及名錶，涉案4名劫匪至前日被警方拘捕，目前仍被扣查。

被捕4名劫匪，24-26歲，當中包括一名主腦，4人互相認識，但不認識案中商人，部份人有黑社會背景，至於4人有否案底及行劫時的分工，警方表示不便透露，但相信犯罪團夥仍有人在逃，拘捕行動仍繼續，被捕4人仍被扣查。

油尖警區重案組高級督察徐浚銨表示，遇劫本地商人上周三中午與職員運送1600萬元到找換店匯款，所駕駛的私家車行駛至油麻地海寶路往旺角方向時，遭尾隨一輛銀色賊車突然猛烈撞擊，事主的私家車嚴重損毀。

3名劫匪隨即下車，手持刀及鐵鎚打爛事主私家車的車窗，再搶走巨款後登車逃去。徐浚銨表示，警方接報後翻查大量閉路電視，鎖定劫匪，並於前日（15/4）採取拘捕行動，拘捕4名本地男子，起回20萬元劫款，以及劫匪利用劫款購買的名車及名錶，連同現金總值150萬元。行動中，警方亦撿獲劫匪於案中所使用的鐵鎚、GPS追蹤器及衣服。

徐浚銨表示，警方正追查餘下1,450萬元劫款的去向，至於撿獲的GPS追蹤器，他表示「無細節透露」。

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