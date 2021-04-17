港人近年擁抱有大灣區，惟北上置業路陷阱重重。有港人「早著先機」，於15年前擲近百萬元於深圳東門購買茂業百貨旗下商舖，獲承諾3年租金回報(返租)。豈料，商場營業僅3個月即拉閘，一直丟空直至去年，業主始發現商場已遭擅自出租予內地網紅餐飲企業「文和友」，惟小業主卻不獲一毛錢也分不到。有專家提醒投資者，當「返租」時效完結，物業往往無法出租，或租金遠低於預期，而舖位分拆出售的「劏場」，最終會變「死場」，令業主蒙受損失。

2006年4月，當時僅43歲的Banson認為東門人流旺盛，認為置業具極大升值潛力，為將來退休作準備，亦相信茂業此大品牌，遂購入旗下名為「港島銀座」一個面積27平方米的舖位，發展商深圳茂業集團承諾提供3年租金回報(反租)，共30萬元，直接由樓價扣減，Banson最終實付約91萬元人民幣。他先付3成首期，尾數再分8年供款。

Banson指，共3層高的商場分間成超過300個舖位，大部分由茂業持有，僅約50舖位售予小業主，茂業承諾，3年返租期滿後，業主可將舖位自行出租。Banson的舖位曾出租予鞋店，惟當上業主僅3個月，他與一眾業主發現，商場店舖逐漸減少，僅地面樓層有商舖營業，一個月後更「熄燈拉閘」停止運作。業主曾向發展商查問，獲回覆「正進行規劃，商場出租率需達七成始重開」，其後一直處於膠著狀態，「想租又租唔出，想賣又無人買」。

直至2016年，有業主發現，商場內所有舖位已被全數打通，拆去所有間隔。Banson聲稱，茂業曾於2019年來電，提出以原價收購其舖位，或月租每平方100元，Banson認為價格遠低於市價拒絕。其後，商場徹換管理公司，由一間投資公司接管。

去年7月，管理公司竟將整個商場租予內地網紅餐飲企業「文和友」，更正進行裝修，Banson表示，事前並無接獲任何通知，更沒有收取任何租金。由於疫情，Banson無法返內地追究，「佢(管理公司)意思係想搏我哋唔知，反正咁多年我哋都冇追討」。

對於真金白銀買入的商舖，最終竟遭人非法霸佔，商家卻因此賺得盤滿缽滿，Banson深感不憤。一眾業主想要追討賠償，無奈求助無門，更耗費十多年才聚集到3名業主團結。

「寧願當時喺香港投資，依家回報已經好厲害」，同樣花百萬元購入舖位的彭小姐悔不當初。最令她氣結的是，商場明明張燈結綵，人流如鯽，惟一群業主卻一毛錢也收不到，「得物無所用，一生血汗錢放晒入去」。她坦言，誤信內地前景，經此一役，不敢再到內地置業。Banson與彭小姐計劃去信中聯辦求助，若無成效，將會訴諸法律行動，控告茂業集團，要求按市價賠償。有熟悉內地市場的專家指，單位或舖位被擅自出租的情況於內地二、三線城市屢見不鮮，惟「深圳無咁猖狂」。

茂業集團由廣東人黃茂如於1995年創立，被稱為「中國百貨龍頭」，惟近年利潤下滑，目前負債率逾六成。標普上月更將於香港主板上市的茂業國際的信用評級由B下調至B-。黃茂如最著名的「往績」，是2009年捲入前國美電器主席黃光裕案。本報翻查茂業集團的網頁，發現並無電郵地址，記者曾多次致電茂業皆無人接聽。

正順地產代地(香港)副總裁李海文表示，目前深圳東門區的商舖每平方月租約150元至400元，每平方售價則約3萬至6萬，視乎舖位的位置及地段而定。李海文分析，事件中的港島銀座商場，受早年的地鐵擴展工程影響，人流大跌，自此一蹶不振，因此升值潛力不高。李認為，若發展商願意原價回購，業主不妨出售吐現，轉買住宅，「投資角度黎講，呢位業主坐緊慢車，轉買住宅係搭返架快車」。李海文提醒投資者，別誤信地產代理「一舖養三代」的宣傳口號，「街舖都唔得，商場舖更加無可能」。

內地律師龔楚解析，管理處於未經業主同意下，將物業出租，屬商業糾紛，警方不會受理，惟業主可根據內地的《合同法》控告管理公司，由前海法院負責審理。龔楚指，武肺疫情下，港人無法返回內地，可透過視像會議授權內地律師處理。而根據內地的法律流程，法院會給予訴訟雙方30天的調解期，由法院調解員負責，若雙方無法達成和解，則需1至2個月排期上庭，經過一審、二審後判決。

惟值得注意的是，內地的司法案件並無判決期限，因此二審結束後，可能需等待1至3年，判決才會出爐。龔楚指，若業主持有房產證，而之前並無簽署不合理的文件或同意書，勝訴機會頗高。

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