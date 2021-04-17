一名熱愛行山24歲女子石樂蕎（Dawn），前日（15日）離開其石硤尾區的住所後便告失蹤。家人發現其行山鞋、風褸及背囊均不知所終，由於Dawn熱愛行山，家人懷疑她前去行山時失蹤，決定報警求助。Dawn的胞姊昨晚在fb出帖發尋人啟示，並指Dawn曾透露想行獅子山，如果有市民會到獅子山行山可幫忙留意有否胞妹蹤影。

Dawn任職酒店西廚，身高約1.67米、蓄金色短髪、身材瘦削、經常會戴漁夫帽。Dawn的胞姊指，父母前日上午約10時離家外出，至下午3時45分返家，Dawn當時已離開住所，並曾通知家人當晚不會回家吃晚飯。家人估計Dawn當日是去了行山，因她的行山鞋、風褸及背囊都不在家中。Dawn於前晚未有歸家，至昨日酒店致電家人指Dawn未有上班。

家人曾找Dawn的朋友、行山夥伴和舊同學查問，但沒有人知道其消息，終決定在昨晚報警，「現階段警察做唔到啲咩」，於是發帖求助。Dawn爸爸曾用WhatsApp聯絡女兒，但已讀不回，最後上線時間是前日下午4時49分。家人亦曾多番致電其手機，但沒有人接聽，令父母和胞姊擔憂不已，並盼警方及市民能提供協助。

Dawn的胞姐向《蘋果》表示，父母今早曾到獅子山尋找妹妹，惜遍尋不獲。家人相信Dawn的手機仍有電，希望朋友不要打電話及發短訊給她，以免她的手機耗盡電量。父母和胞姊都希望能在手機無電前找到Dawn。

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