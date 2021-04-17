秀茂坪寶達邨昨凌晨發生奪命大火，三代同堂的六口之家，最終四人喪命，包括2歲女童。逃過一劫的六旬男戶主，疑吸入濃煙送院，留醫東區醫院深切治療部，今早情況仍然危殆。至於另一名90歲姓溫男鄰居，亦於火警中不適送院，目前情況穩定。

一夜間家破人亡的姓陳男戶主（60歲），與姓劉妻子（47歲）、長女陳樂施（27歲）、次女陳穎施（26歲），姓饒長女婿（26歲）及外孫女饒沛霖（2歲），居於寶達邨達喜樓5樓一個三房單位。起火樓層今早經已解封，起火單位大閘外頂部嚴重熏黑，整個樓層的走廊及電梯大堂天花，亦是全部熏黑，但照明系統未受影響。

消防處、警方重案組、機電署及政府化驗所等多個部門人員昨到場調查火警起因。警方聯同機電工程署等各政府部門調查後，懷疑單位客廳一張電動按摩椅內鋰電池因線路問題發熱，導致按摩椅起火，其後蔓延至旁邊一張約三米長梳化。火勢隨之一發不可收拾，再波及大門玄關旁的鞋櫃及雜物櫃，蔓延全屋，令屋內人士無法逃生，釀成慘劇。

大火焚燒近一小時，至凌晨近4時救熄。消防處當值助理消防區長黃國振指，火場面積11米乘6米，起火單位內四名女子分別被困三個房間，現場火勢猛烈，溫度極高，消防員須戴呼吸器進入救火。火警期間，消防疏散30人，150人自行疏散，居於10樓一名姓溫老翁（90歲）吸入濃煙不適送院，情況穩定。

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