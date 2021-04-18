晚上7時許，葵涌石籬邨石偉樓有住戶報案，指發現一名少年倒卧在上址平台，懷疑他從高處墮下。警員到場後，該名17歲姓嚴少年當場證實不治。警方於現場沒有發現遺書，初步調查相信他從上址天台墮下，其死因有待驗屍後確定。

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