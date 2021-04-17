對於有業主於深圳購入舖位，最終血本無歸，李海文直言，「返租」屬內地常見的投資糖衣陷阱，因為發展商會以高於市價將項目推售，將以「返租」作招徠，令業主感覺「買平咗」，惟「「羊毛出在羊身上」，當返租時效完結，物業往往無法出租，或租金遠低於預期。一旦商場銷售情況欠佳，或經營不善，已收錢的開發商可能攜款跑路，投資者或血本無歸。

李海文又指，發展商將商場「拆散黎賣」，業主承擔的風險極高，「最終會變死場，因為連每間舖嘅營業時間都無法控制」。他建議，到內地投資首選購買住宅，其次是購買街舖，俗稱「劏場」的商場舖應避之則吉，「得嘅就唔駛劏啦！」李海文提醒，購買舖位時，應同時留意附近人流，舖位是否有來、去水系統，「間舖多啲用途，唔駛局限只做零售」。李海文提醒投資者，別誤信地產代理「一舖養三代」的宣傳口號，「街舖都唔得，商場舖更加無可能」。

至於珠海爛尾樓，李海文指，泰禾於北京的發展項目「北京院子二期」已「爆煲」，估計珠海泰禾中央廣場的業主，收樓機會極微。李海文續稱，珠海的住宅項目，需事先申請獲批，始可興建閣樓及複式單位。惟橫琴及保稅區一般不會獲批，換言之，即使樓盤最終可交樓，政府最終亦會以違規為由，要求業主還原間隔。

李海文呼籲欲北上置業港人，應先了解有關發展商往績，例如：是否曾捲入合約糾紛、拖欠違約金及興建的樓宇質素等。李海文特別提醒港人，需選擇本土發展商，即總部位於該城市，「出起事上黎，佢走唔甩，政府要捉佢都易啲」。

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