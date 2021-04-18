任職酒店西廚、熱愛行山的24歲女子石樂蕎（Dawn），周四（15日）離開其石硤尾南山邨寓所後便告失蹤，家人發現其行山鞋、風褸及背囊不見蹤影，懷疑她去行山時失蹤，報警求助。Dawn的胞姊昨晚（17日）在fb出帖發尋人啟示，結果網民一呼百應，自發成立一個尋人群組，其中TG有逾千人關注，fb更有逾5000人關注，有熱心市民自組搜救隊，在消防員未上山前，昨晚漏夜摸黑上飛鵝山搜索Dawn，熱切之情令人動容。

其中一名自願搜索者謝先生，他說來自其中一個民間搜索隊，他們昨晚已留意到找到疑為Dawn的行山鞋及漁夫帽的消息，遂決定到飛鵝山尋找，「我哋分開幾team人上山搵，今朝先有消防、民安隊到，我哋組織咗個ｗhatsapp group，有成200至300人，喺我呢個飛霞路checkpoint上山的至少有30至40人，我哋喺唔同地點上山，講唔到山上總共有幾多人。」

他說現時由消防員、民安隊及警員上山主導整個搜救行動，最早一批的民間搜救隊是昨晚約10時許11時上山，其後陸續有人加入，大部份更是通宵搜索，今早6時許亦有另一批民間搜索隊人員上山，「我本身唔認識失蹤者，純粹見到家屬網上呼籲。」他指民間搜索隊都是熱心市民自願幫手，曾在群組提醒志願者要有豐富行山經驗。

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