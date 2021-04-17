特區政府近年洗腦式宣傳大灣區，不少市民爭相北上置業、創業，擁抱祖國。惟宣傳同時，卻沒有為內地置業港人提供保障，一旦投資觸礁，積蓄隨時血本無歸。有從事金融的80後港人陳先生，誤信港府構建的大灣區置業夢，首次於內地買樓，一筆過支付160萬元人民幣，購入泰禾集團於珠海橫琴樓花單位，原訂去年10月底收樓，豈料泰禾去年傳出資金鏈斷裂，全國多個樓盤停工。泰禾其後以疫情為名，向珠海市政府申請延期至今年3月底，惟工程至今仍無進展，涉及港澳及海外業主人數逾百人，估算涉款逾億元。陳先生慨嘆投訴無門，坦言信錯政府。

位於珠海橫琴的泰禾中央廣場，又名珠海泰禾澳門灣，由深圳泰禾開發，是2018年集團的重點發展項目，項目包括八幢住宅、服務式泰禾當時更於本港舉辦展銷會，十分高調。從事金融業的陳先生(36歲)，2018年受內地朋友推介，親自到珠海參觀示範單位，深信大灣區前景，而且屋苑距離港珠澳大橋僅2分鐘車程，位置便利，陳先生與太太決定一筆過支付160萬元人民幣，購入一個每層86平方的複式樓花單位，打算作度假之用，原訂去年10月31日收樓，「政府日日催眠式推介大灣區，咩1小時生活圈，諗住同屋企間中上去度假都抵」。

豈料買樓第二年，即傳來泰禾資金出現問題的消息，其股價更由2018年18.97元的高位，插水式跌至2019年最低5.5元。

陳先生指，2019年中，從事保險的友人透露，業界已不會向泰禾提供任何保險產品。陳先生擔心會延誤收樓，曾向內地友人及地產經紀查詢，獲回覆有關工程已接近封頂，可如期交付。然而，直至去年疫情爆發，泰禾更傳出資金鏈斷裂，負債2000億，北京豪宅項目「北京院子二期」爛尾，北京泰禾影城影城停業，陳先生再向地產經紀查詢，對方指，若樓盤延期交付，發展商將按合約賠償。最終，泰禾向珠海市政府申請延期至今年3月尾交樓獲批。

直至3月31日，工程仍然無進展，交樓無期。有業主當天到地盤外請願，並到發展商辦公室追究，獲對方回覆「集團資金鏈緊張」。陳先生指，有內地業主曾向珠海市政府求助，惟對方態度消極，令他感無奈，「政府話延遲交付365日，發展商會賠償本金加利息，依家合約未完，未算毀約。」

疫情期間，港人返內地需隔離14天，令陳先生難以北上追究。目前，港、澳等海外業主自組微信苦主群，目前群組已有百多名成員，估計涉款逾億元。陳先生曾諮詢內地律師，對方指，過往同類的集團訴訟，業主勝訴機會大，惟發展商一旦清盤，小業主難以獲得賠償。

陳先生慨嘆，港府只懂推銷大灣區，吸引港人北上投資，惟當投資觸礁，如樓盤爛尾，小業主往往求助無門，「sell完又唔解決風險問題，唔通要我哋去中聯辦咩？嗰度邊個理你？」陳坦言信錯政府，亦大大打擊到內地投資信心，「如果我有朋友買大陸樓，我會話千祈唔好買樓花！」

駐粵辦表示，2019年及2020年分別接獲50宗及41宗港人就內地房地產的投訴，比2016年的11宗急增近四倍。駐粵辦已協助相關人士將意見或訴求轉達予內地機關跟進。發展商泰禾集團由福建人黃其森於1996年創立，過去以中國風的「泰禾院子系」作招徠，風光時期，一幢別墅售價達3億元人民幣。

泰禾其後全國性擴張，2017年，黃其森誇下海口訂立2018年銷售達2000億的目標。豈料，目標不僅無發達到，公司於2019年的利潤更大跌逾八成。直至去年，更虧損逾55億，目前公司總負債高達2000億。事實上，泰禾過去長期處於「高負債、高槓杆、高擔保」的三高狀態，目前負債高達2000億，更傳出資金鏈斷裂。

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