電動車Tesla偶有爆炸意外，2019年至今本港曾發生兩宗Tesla自焚案件，今早（18日）一部泊在彩雲邨停車場的Tesla，疑被人縱火燒車。有目擊者向《蘋果》報料，Tesla着火時爆炸聲連連，火勢更波及左右兩架私家車。

現場為彩雲邨玉宇樓及瓊宮樓對開停車場，今早11時許，肇事Tesla開始起火，火勢先波及右邊一架黑色七人車。目擊者形容當時有居民大聲叫喊，隨後現場即傳出一聲爆炸巨響，左邊黑色私家車再受波及，結果3車連環起火，未幾再接連傳出兩聲爆炸聲。現場不斷冒出濃煙，由於貼近民居，濃煙攻入單位，有居民慌忙而逃。消防出動一喉及一隊煙帽隊，於11時04分接報到場，10分鐘後將火救熄。

據悉，肇事車輛為Tesla Model S，為一架黑色5座位房車，停泊於一架黑色七人車及一架黑色私家車之間。其中，Tesla車尾被燒至變形，車頂玻璃窗被燒毀；右邊七人車車尾亦稍有變形，部分車頂及車尾玻璃窗亦被燒毀；左邊私家車較為完整。

消防救火後認為事件有可疑，交由警方跟進。刑事調查隊探員翻看閉路電視，發現起火前有一名可疑男子站於Tesla車尾，離開未幾車輛即起火。

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