熱愛行山的24歲女子石樂蕎（Dawn），周四（15日）離開其石硤尾區的住所後便告失蹤，由消防、民安隊及熱心市民組成的搜救隊伍，經過通宵搜索，至今仍未發現女事主。消防及警方今午交代最新搜救情況，指昨晚在鵝肚棧道附近尋獲一對行山鞋，經警方調查後證實女事主所有，但其手機訊號最後卻於昨日早上在新蒲崗一工廈的發射站發出。警方形容女事主行蹤仍然是謎，拒作任何猜測。

消防處當值助理消防區長梁柏豪中午表示，昨日（17日）晚上10時30分，接獲一名女子行山失蹤的報告，位置在鵝肚棧道，消防立即派出3隊搜救隊，及1部救護車，於10時45分到達現場，於飛霞路設立集合點，並在鵝肚棧道、扎山道及日落脊一帶搜索，其間派出12部消防車、2部救護車，出動60名消防及救護員。他指昨晚在鵝肚棧道附近尋獲一對行山鞋，經警方調查證實是失蹤者石樂蕎所有，其後今早8時07分，人員亦在鵝肚棧道對落山坡，發現一件衫，最後證實並非失蹤者。

現時搜救人員兵分三路，高空拯救專隊負責在險要山坡游繩而下、消防員則帶同搜救犬沿行山路徑搜索，以及攀山拯救專隊在叢林內搜索，政府飛行服務隊直升機空中搜索，連同警方及民安隊進行全方位搜索，梁柏豪強調，當局非常重視是次搜救行動，會用一切可行的資源搜索，他呼籲熱心市民應停止上山，因山勢險要，構成危險，航拍機亦會阻礙搜救行動。

他指直至現時為止，整個飛鵝山的行山徑已搜索過，惟有部份叢林可能直升機未必視察到，將重點搜索。

西九龍總區行動總督察麥中傑表示，西九龍總區失蹤人口調查組接手事件，曾翻查醫院、酒店及出入境紀錄，並透過電訊公司協助，得悉失蹤者手機訊號最後出現位置的發射站，是在昨日（17日）早上8時19分，在太子道東714號捷景工業大廈，與飛鵝山相距約2公里，遂派員到該大廈及附近搜索。被問到為何石的手機訊號在新蒲崗工廈，但石的個人物品又在飛鵝山，麥中傑坦言「佢（石樂蕎）個人喺邊仍然係一個謎」，當局會繼續搜索及調查。

其後在電訊公司協助下，警方取得失蹤者通話紀錄的電話號碼，希望找到有關線索，其間警方與家屬保持聯絡。麥說昨晚的聯合行動，警方出動60人包括失蹤人口調查組，機動部隊及行山隊，他又呼籲市民有任何有關失蹤者的資料，應盡快聯絡警方。

《蘋果》到Dawn手機最後發出訊號的位置太子道東714號捷景工業大廈了解事件，發現在更亭出入口貼有由西九龍總區失蹤人口調查組發出的警方呼籲，寫有「警察尋找高危失蹤人士資料（思疑自殺）中國籍女子石樂蕎」並附有石的相片，以及警方聯絡電話。據了解，昨日下午1時許、5時許及晚上時間，警員多次到該工廈翻看閉路電視錄影帶，希望查到線索，其間曾見一名孭背囊女子出入，警員立即追出查看，惜發現並非石樂蕎。

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