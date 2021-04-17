熱愛行山的24歲女子石樂蕎（Dawn），周四（15日）離開其石硤尾區的住所後便告失蹤，家人發現其行山鞋、風褸及背囊均不知所終，懷疑她前去行山時失蹤，決定報警求助及在網上貼出尋人啟示。直至昨下有行山人士於飛鵝山自殺崖附近的鵝肚棧道，尋獲屬Dawn的魚夫帽，消防深夜登上飛鵝山通宵進行搜索，飛行服務隊亦派出直升機協助，另外，有6名義工亦幫忙上山搜索。Dawn母親與表姊及數名親友亦趕至飛鵝山等候消息。

Dawn表姊指，行山人士拾獲的魚夫帽與Dawn的帽相符，加上成功開啟到Dawn的電腦，她最後查閱的地點亦是飛鵝山，她看 YouTube 睇過一條教怎樣上飛鵝自殺崖的路線，故懷疑Dawn在棧道附近跌倒或遇上意外，因有最新消息及地點，故消防員已經登山進行搜索。而Dawn的手機在昨日早上約8時失去訊息，故相信她的電話已經無電。

網民協助搜索失蹤的Dawn，並號召組識多隊義工隊上山協助搜索，亦有人組識航拍機隊協助搜索，並表示如籌組成功將會由航拍機會會長安排統籌，以免影響飛行服務隊工作，籌組隊伍將會在早上集合出發，有網民響應表示願意加入。亦有人溫馨提示，在山上手機多沒有訊號，特別是鵝肚坑鵝肚棧道一帶。

凌晨2時許，有相信是登山搜索的義工隊，在網上貼出一張圖片，在早前尋獲魚夫帽約500米內，找到一隻藍色鞋，與Dawn穿的鞋款及顔色脗合。

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