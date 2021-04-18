秀茂坪寶達邨前日凌晨發生奪命大火，三代同堂的六口之家，最終四人喪命，包括2歲女童。逃過一劫的六旬男戶主，疑吸入濃煙送院，留醫深切治療部至今第3日，目前情況仍然危殆。

一夜間家破人亡的姓陳男戶主（60歲），與姓劉妻子（47歲）、長女陳樂施（27歲）、次女陳穎施（26歲），姓饒長女婿（26歲）及外孫女饒沛霖（2歲），居於寶達邨達喜樓5樓一個三房單位。

邨內街坊對四死奪命火深表同情，寶達邨達喜樓互助委員會會長吳偉俊昨日指，有街坊計劃自發籌錢，為陳家盡點綿力，協助男戶主及長女婿從火劫中走過來，但籌款事宜需由房協人員聯絡火災家屬商議。吳先生指，若陳先生一家同意，便會開始籌款，互助委員會將會將籌款箱放在達喜樓電梯大堂收集居民善款，並沒有目標數字，「都係街坊嘅一啲心意嚟」。他又指下星期五可能會在達喜樓對開空地打齋超渡亡魂，好令街坊安心。

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