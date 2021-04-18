元朗公路發生罕見交通意外。昨晚10時許，元朗公路往博愛醫院方向近唐人新村對開，一輛左頭轆裝上後備車胎的私家車，於行駛途中後備車胎鬆脫，車胎連轆鈴跌在中線上。隨後駛經的多輛私家車閃避不及先後輾過，導致10多輛私家車因撞擊爆胎停下，爆胎的車輪紛紛停到路旁，形成一條車龍。

鬆脫的後備車胎事後被撿至路旁，多輛拖車到場協助將爆胎車輛移走，事件中，其中一輛私家車上一名懷有身孕27歲姓薛女乘客感不適，需由救護員送院治理。

事後有人將車cam影片放上網，一輛在中線行駛中港牌私家車突然急煞，並輾過路中車胎，而片主的私家車跟隨在後亦需急煞，車內有女子大叫「嘩，做咩呀？」然後傳來撞擊聲響，相信是撞倒車胎，私家車亦隨即停下。另外，有途經車輛拍下的車cam顯示，有多輛故障私家車及亮起黃色閃燈的拖車停在路邊。

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