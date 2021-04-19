一連四日的寵物節由上周四（15日）開始，於灣仔會議展覽中心舉行，至昨日（18日）尾聲之際，竟發生「血案」。一隻只有手板大的貓B，疑遭路過的柴犬咬死，貓主於fb講述事件，稱涉事柴犬未有戴上口罩，更指控狗主一度稱「隻狗不嬲會咬貓」，事後不顧而去。狗主其後發帖，雖然承認所養狗隻咬貓並致歉，但細節卻與貓主說法有出入。警方指接獲報案，目前案件暫列殘酷對待動物，交由灣仔警區刑事調查隊第6隊跟進，暫未有人被捕。

貓主梁小姐昨日於fb群組「天下貓貓一樣貓群組」發帖，她表示自己是寵物節商戶員工，早前收養了事件中的流浪貓B，因難以請假，而貓B也要定時餵奶，因此便將貓B一同帶到會展上班，其間將貓B放在心口斜孭袋貼身照料。

事發一刻，有兩男女推着兩架寵物車、帶着4隻柴犬靠近，突然其中一隻沒有佩戴口罩的柴犬，將頭塞入梁小姐的心口袋，張口咬向貓B頸部，更不斷搖晃，貓B其後頸骨斷裂，回天乏術。梁小姐指控，狗主在意外後，竟表示「隻狗不嬲會咬貓」，事後更不顧而去，呼籲網民提供狗主資料，以向他們追究。

網民起底兼派嬲

多名網民指寵物展內有多種動物及小朋友，場內已有廣播要求狗隻戴口罩，作為一個盡責的狗主應該替愛犬戴上口罩，避免讓悲劇發生，而且狗主事發未有就事件道歉，一走了之，對此表示非常憤怒。其後，網民發現涉事兩男女，經營着一個名為「方吉咬中金多寶」的寵物專頁，旋即大舉於該專頁「派嬲」。

群情洶湧下，涉事專頁一度暫時關閉，至今日（19日）凌晨重開，並刊登道歉聲明。狗主稱：「好對唔住，貓貓，好對唔住，貓貓主人。今日發生嘅意外，無任何人想見到，好對唔住……無論成件事係點發生，有乜錯都係我哋主人嘅錯失。我哋知道事主好悲傷，無論我哋做乜都好，都救唔返貓貓，真係好對唔住。」

至於為何一度關閉專頁，狗主解釋：「因為好多網民搵我哋家人，朋友，甚至恐嚇佢哋，但我哋家人，朋友完全唔關事，所以唔想佢哋受影響」。

狗主致歉卻爆羅生門 貓主指對方講大話

然而，道歉聲明中，有事件細節卻與貓主梁小姐所言有出入。狗主稱：「成件事發生好快好突然，我哋當刻除咗一個主人追去搵事主，亦有問店員急救站喺邊，因為我哋想去急救站了解貓貓情況，絕對絕對無任何逃避意思，CCTV可以證明發生之後我哋並冇不顧而去。我哋重申無講過『我哋隻狗會咬貓』依句說話。」

貓主梁小姐在狗主刊登道歉聲明後，指控對方講大話：「你哋3點7出事、4點零幾分走咗叫做無不顧而去？你哋有講過你哋隻狗會咬貓，亦大大聲話你哋點知我有隻貓係袋，我哋隻狗係會咬貓。我啲同事都聽得清清楚楚，唔好再講大話！」

有關道歉聲明，狗主未有開放給網民留言，而截至今日下午4時，有關聲明共獲得超過6600個心情，當中有九成是「嬲嬲」。而同一專頁其他帖文也多見網民「派嬲」，有人留言批評「平時就識用4隻狗呃like，扮到咩愛心主人咁做KOL，宜家隻狗咬死咗隻貓，就想卸晒所有責任落隻狗度」、「你明知自己隻狗有攻擊性，帶去佢公眾場合就應該帶返口罩，呢個係常識」。

不過也有網民在其他帖文表示，貓主本身有責任：「貓b咁細，任何動物包括人類都有機會可以感染到佢，根本就唔應該俾任何嘢靠近，自己要警剔啲」。

警列殘酷對待動物 暫未有人被捕

貓主梁小姐稱事發後已向警方報案，而狗主也稱已往警署備案，同時電郵至寵物展負責機構及涉事攤位，要求提供案發當時CCTV，以共同了解及還原事件經過。警方回覆《蘋果》時查詢指，昨日下午4時半，警方接獲一名女子報案，指其飼養貓隻，於灣仔會展一個展覽廳內死亡，相信貓隻被狗所咬。警方及愛協到場調查後，目前案件暫列殘酷對待動物，交由灣仔警區刑事調查隊第6隊跟進，暫未有人被捕。

愛協回覆查詢時，表示昨日接獲警方通知，指於會展舉辦的香港寵物展有一隻年幼本地家貓疑被參與活動的一隻狗隻咬死。愛協督察到場後，向貓主了解詳情並講解程序後，貓主決定自行處理貓隻屍體。愛協呼籲所有寵物主人在帶同寵物外出時，尤其是有大量寵物在場的場合，必須在任何情況下妥善牽引及看管其寵物，以確保其寵物及其他動物的安全。

寵物節主辦方也在今日發聲明，指對於事件感到非常難過，並向事主致以最深切慰問。事發後我們已即時派員協助事主，包括找在場的獸醫前往協助及聯絡會展保安等。主辦方將繼續與事主保持聯繫及盡力提供協助，並會配合警方調查工作，在此亦呼籲目擊者盡快同警方聯絡，期望貓貓能早日安息。

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