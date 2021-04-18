疫情持續逾年，引發一輪「拖數潮」，香港裝修從業員工會主席吳先生表示， 2020年至今共接獲15至16宗工人遭拖欠工程費的求助，比疫情前一年僅1至2宗急增10倍。據他所知，有工人為一間酒樓裝修遭拖數逾100萬元，「疫情影響酒樓開張，開咗都冇生意，老闆點會攞錢出嚟畀你！」

建造及裝修從業員協會理事長曾波亦指出，今年拖數情況較過往嚴重，「有時做嘅工程，（業主）一唔滿意就拖數，有啲判頭投咗啲工程返嚟，做完唔夠數亦拖數，拖拖吓，仲索性走佬！」他透露，以往工人可連續加班至30、40日，但疫情下減至17、18日，工人開工嚴重不足。近日不時聽聞有工人墮入拖數陷阱，尤其近年不少判頭透過網上群組請人，他指這些工作隨時有拖數風險，「好多時你連蛇頭、邊間公司都唔知，自己只得蛇頭電話，出糧前叫你放低戶口號碼話到時入數，最後不了了之。」

他又指，工友與判頭、業主多是口頭合約協議工程費，一旦被拖數，追究困難，他提醒，最好經相熟朋友介紹工作，自己亦要了解公司背景，一旦遭拖數，也勿怕麻煩，向勞工處舉報，以免助長立心不良的判頭。

勞工處稱，去年至今年3月共接獲2,713宗建造業的勞資糾紛及申索聲請，當中1,954宗獲調停解決。根據《僱傭條例》規定，僱主須於工資期屆滿後7天內支付工資，如僱主故意及無合理理由而違反規定，即屬違法，最高可被罰款35萬元及監禁3年。建造業僱員如被直屬僱主（判頭）拖欠工資，可要求總承判商、大判以墊支方式代償欠薪期間最初的兩個月工資。無論僱傭合約是以書面或口頭方式訂立，僱員的權益都受到《僱傭條例》保障。

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