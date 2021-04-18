疫情下，裝修工程界爆出大規模走數潮！《蘋果》發現，近期不少工人指出在工程尾聲時，遭業主或判頭拖數，部分更人間蒸發，由酒樓、酒吧、豪宅以至獨立屋工程都有，有「拖數老闆」更是政經界名人、知名設計師等，包括監警會前委員鄭承隆及無綫藝人林凱恩胞兄林祥晉，連阿里巴巴創辦人馬雲15億元山頂白加道「行宮」也拖數逾半年，令一眾工人慘變有汗出、冇糧出！

個案一：政經界名人都拖數？ 鄭承隆：無需向公眾交代

涉事單位位於深受富豪名人歡迎的淺水灣嘉麟閣，該屋苑除星級業主張曼玉為捧場客外，陳豪一家五口早前亦豪擲7萬元租住其中一單位，現時一個高層單位成交動輒6、7000萬元，惟有人竟連10萬多元裝修尾數亦拖欠。

「我老闆（介紹人）同我講，成個香港很多高檔住宅都有佢嘅屋，油麻地一條街都係佢嘅舖，開始時我唔擔心（被拖數）！」水電師傅阿強稱，監警會前委員鄭承隆於2019年初找他承包上址一個2,000呎豪宅裝修工程，單位背山面海，內有兩個套房、衣帽間、大客廳，旁有酒櫃、可放置8人餐桌的飯廳，也有工人房、廁所及機房等。

「佢話呢間屋租畀明星㗎，（話）之前（影星）舒淇都住過！」阿強憶述，當時臨近農曆新年，鄭承隆要求他2星期內完工，包括新造電掣位、水喉、三相電總掣箱、電熱水爐掣位等，全屋要安裝60至70個電掣，每個收費850元，鄭承隆當時沒有異議，並先支付2萬元。

阿強為趕工請來2個師傅幫手，最後順利在限期前完工，並準備待其他師傅做好油漆部份，再上去「收口」（即接駁電線）。阿強解釋，按行規當「收口」工程圓滿結束才會向客人報價，因為裝修過程可能會有調整，惟鄭承隆其後以各種理由拒讓他上門「收口」，過程不斷拉鋸。

11個月後，阿強終按捺不住發訊息直問對方是否已找人「埋尾」，並要求找清尾數，但鄭否認另聘他人，更聲言「冇人打算走你數」。其後雙方曾相約到單位「收口」，但最後鄭又臨時「甩底」，然後繼續「拖字訣」。

至去年5月，工程拖延了一年多，阿強決定將3張報價單發給鄭承隆，列明工程費共8萬多元，要求找清尾數6萬多元，當中每個電掣收費更減至750元，惟這時鄭承隆才回應「750/位 我第一次聽」，更表示：「老闆只預算5萬元！」之後再次「潛水」。阿強向對方明言：「未試過工程擺了一年都未完工！」沒料到，鄭承隆「神回」：「我哋都未遇過暴動，都未遇過身（新）冠狀病毒。」折騰2年多，至今仍被拖數，當中更包括他墊支1,000多元買水喉材料費，「咁有名氣嘅人都呃我哋血汗錢，好奸詐、好無恥、好無奈！」阿強近日已入稟小額錢債審裁處追討。

另一泥水師傅萬先生則負責全屋砌磚牆和磁磚、批盪地台等，工程費約18萬元，2019年初開工，鄭承隆先後分3次共支付10.5萬元，並要求2個月內完工。由於工程趕急，萬先生以日薪1,000多元，每日找來3至6名工人趕工，惟當工程只餘廚房和廁所地台未做好時，鄭就突稱不再用他，令他感到愕然。他指，18萬元工程費，仍有7萬元未收回，而他要墊支7萬元代工薪金、5,000元清泥頭費，自己做了2個月，只袋了2萬元，感覺猶如墮入騙局。

記者翻查資料，發現該嘉麟閣單位由一間公司持有，而當中一名姓王的女董事，與鄭承隆和其胞弟關係密切，其登記地址與鄭承隆所登記的「山頂」獨立屋地址相同。記者致電鄭承隆查證事件，但他沒接聽，只透過WhatsApp回覆，指事件「與公眾利益無關，無需向公眾交代」，又指「如任何人認為個人利益受到剝削或損害，應該從法律途徑追討或申訴」。

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