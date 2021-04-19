本港疫情反覆，其中屯門友愛邨愛暉樓再有同層居民確診。據悉，愛暉樓2座8樓再有住客染疫，與本港首宗打2針科興疫苗後染疫的63歲男子（11645號個案）居於同層相鄰單位；當局安全起見，今日中午安排撤離該樓層的所有居民至檢疫中心，這是愛暉樓第四度撤離。

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中午12時左右，有警員於大廈附近拉起索帶，並有清潔人員到場，相信是為撤離做準備。至12時50分，有居民拿着簡單行李落樓，並由職員指示登上小巴。

愛暉樓先後出現多宗確診，涉及第2及第3座居民，早前已撤走第3座22樓所有居民隔離。截至本月14日，愛暉樓第3座有8宗確診個案，部份個案位於22樓。早前已兩度有居民被要求撤離檢疫，涉及全座的09、10、31及32室，逾200名居民受影響。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，屯門確診個案較多，或有隱形傳播，值得多加留意，呼籲若當區居民有不適，或曾到訪高危地方應盡快去檢測。

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