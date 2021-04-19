熱愛行山的24歲女子石樂蕎（Dawn），離開石硤尾住所後失蹤4天，懷疑在飛鵝山自殺崖行山時墮斃，救援人員連日搜尋，終於昨日在鵝肚棧道一處峭壁發現石樂蕎，可惜已當場不治。死者家人今日一行4人，到西環殮房辦理認屍手續，神情哀傷。石的胞姐在社交網帖文坦言事件令他們很傷心，但會好好活下去，並感激大家的幫忙。

上午10時左右，死者4名親友到西環殮房辦理認屍手續，他們都神情哀傷，默言不語，逗留1小時離開。

而石樂蕎胞姐Sophie在fb帖文，「多謝各位關心，我們很傷心，傷心到覺得這個痛在以後的日子都無法放下，但我們會好好活下去，各位不用擔心。爸爸媽媽和我非常感謝在這件事上出過力的每一個人，可能你們覺得你的幫助只是份內事或是微不足道的事，但在我們的眼中卻是不一樣，雖然結果令我們傷心欲絕，但至少我們找得到妹妹，萬分感激大家的幫忙。生命無常，請珍惜身邊的人。」

今日中午12時，黃大仙警區刑事調查隊第一隊，連同行山隊警員一行8人，再到飛鵝山搜索證物，警方指石樂蕎的背囊內有銀包、手機及財物，尚算整齊，今日登山主要搜索石伏屍的鵝肚棧道附近位置，以確認是否仍有她的物件遺留山上，直升機亦在上空盤旋協助搜索。

石樂蕎上周四（15日）離開其石硤尾區的住所後失蹤，由於其行山鞋、風褸及背囊也不見了，家人懷疑她行山時遇事，於是報警及在網上貼尋人啟事。有山友組成義工隊上山索搜，警方、消防員、民安隊及政府飛行服務隊亦有出動。最終於昨日下午4時37分，在鵝肚棧道一處峭壁發現石樂蕎，現場證實死亡。

不過，事件仍然有謎團未解開，包括石女的行山鞋被發現擺放得甚是工整，似是有人刻意脫下擺放；警方試圖重組石女失蹤三天的行蹤，新蒲崗太子道東714號捷景工業大廈發射站，曾接收到其手機訊號，究竟她可曾到過該工廈；與及致死原因，傷勢是否墮崖或其他因素所致？是意外抑或自殺輕生。警方今日再派出搜索人員登山調查，希望逐步解開真相。

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