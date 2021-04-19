啟德承豐道21至33號一屋苑地盤，周日（18日）一名52歲男工人墮樓，送院搶救後回天乏術。警方經調查後，發現該名墮樓男工人為姓葉內地男子，相信為黑工。同日（18）晚上約10時在秀茂坪區拘捕一名37歲姓林本地男子，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」，他現正被扣留調查。

案發於當日早上9時許，一名身穿安全帶的男工，被發現倒卧於地盤內，懷疑他在一幢興建中的樓宇高層外牆進行棚架工作時，墮下至該樓宇的平台受傷，送院後證實不治。事後勞工處向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該地盤進行搭建、改動、拆卸及使用樓宇外牆竹棚架，直至處方信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！