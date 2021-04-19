香港海關上周二（13日）於屯門內河船碼頭，經風險評估後，抽查兩個從廣東南沙抵港的四十呎貨櫃。海關在兩個貨櫃內撿獲２萬2千件懷疑冒牌貨物，包括手提電話配件、手袋、鞋及手錶，估計市值約270萬元。

海關初步調查顯示，該兩批懷疑冒牌貨物將轉口至北美及中東國家。案件仍在調查中。

香港海關會繼續密切監察冒牌物品的走私趨勢，並與內地海關及海外執法機構保持緊密合作、進行情報交流及採取聯合執法行動，以嚴厲打擊有關的違法活動。

根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑冒牌活動。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！