蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

拖數潮｜承接馬雲「行宮」裝修 三判：倒貼60萬周身債

1小時前

阿里巴巴創辦人馬雲位於山頂白加道22號的15億天價「行宮」也爆出拖數風波，其中「三沙」（即三判）判頭釗哥被拖欠67萬元達半年，他要向朋友借錢，墊支材料費和出糧予旗下10名伙計。為還清債務，他要頂爛市賤價接新工程，慨嘆：「沒想過幫馬雲打工都被拖數！」

相關新聞：拖數潮｜拖數個案急增10倍 酒樓老闆拒找百萬裝修費

釗哥主要負責該獨立屋的欄河扶手、渠冚、渠缸，防火板等工程，工程費約120萬元，去年5月起開工，每完成一部分工程後，便將單據交予二判，由二判出糧，一直相安無事。至去年10月底，其負責的工程將近完結，二判突然稱：「上家（大判）笮（音：砸）住咗（錢），未找數！」

他起初以為下個月就解決，但等了又等，至今年2月農曆年都未收到錢，他只好聯同廿多名工友到地盤外拉橫額追薪，並坦言是入行13年來首次：「希望佢（馬雲）注意到會幫手出句聲，嘈一嘈下面畀返血汗錢我哋！」惟至今二判仍有5張單據未找數，涉及67萬元。

相關新聞：拖數潮｜承接馬雲「行宮」裝修 三判：倒貼60萬周身債

「兄弟要出糧，貨錢要找數，問人借咗幾十萬，連埋自己錢，起碼頂咗50、60萬。」釗哥指，自己由學徒做起，直至3至4年前才夠資歷升級做判頭，怎料遭人拖數。現時他為盡快還清債務，以超低價接工程，每日開工10多小時，「馬死落地行，呢個執3幾萬，嗰個3幾萬，想快啲清咗條數！」現時只希望大判和二判盡快出糧，讓他取回血汗錢。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

馬雲白加道拖數潮
追實城中突發大小事，即 like 蘋果【現場】FB！
BannerBanner