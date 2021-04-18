阿里巴巴創辦人馬雲位於山頂白加道22號的15億天價「行宮」也爆出拖數風波，其中「三沙」（即三判）判頭釗哥被拖欠67萬元達半年，他要向朋友借錢，墊支材料費和出糧予旗下10名伙計。為還清債務，他要頂爛市賤價接新工程，慨嘆：「沒想過幫馬雲打工都被拖數！」

釗哥主要負責該獨立屋的欄河扶手、渠冚、渠缸，防火板等工程，工程費約120萬元，去年5月起開工，每完成一部分工程後，便將單據交予二判，由二判出糧，一直相安無事。至去年10月底，其負責的工程將近完結，二判突然稱：「上家（大判）笮（音：砸）住咗（錢），未找數！」

他起初以為下個月就解決，但等了又等，至今年2月農曆年都未收到錢，他只好聯同廿多名工友到地盤外拉橫額追薪，並坦言是入行13年來首次：「希望佢（馬雲）注意到會幫手出句聲，嘈一嘈下面畀返血汗錢我哋！」惟至今二判仍有5張單據未找數，涉及67萬元。

「兄弟要出糧，貨錢要找數，問人借咗幾十萬，連埋自己錢，起碼頂咗50、60萬。」釗哥指，自己由學徒做起，直至3至4年前才夠資歷升級做判頭，怎料遭人拖數。現時他為盡快還清債務，以超低價接工程，每日開工10多小時，「馬死落地行，呢個執3幾萬，嗰個3幾萬，想快啲清咗條數！」現時只希望大判和二判盡快出糧，讓他取回血汗錢。

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