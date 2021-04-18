本月9日，碼頭工人譚雙貴(37歲)，乘搭公司接駁車往碼頭開工途中暈倒，送院後證實不治，遺下妻子、3名幼子，及年過六旬父母。獨力養全家的譚雙貴遽然離世，一家經經濟之柱頓失，積蓄所餘無幾，殮葬費也成問題。面對至親離世及經濟的雙重打擊，譚太只望努力撫養3子成人。

「幫我洗衫，有時見我攰，幫我拖地。」憶起往日種種，譚太周潔隨即泣不成聲，此時，房間內的2歲幼子哭聲響起，孤兒寡婦哭聲充斥於狹小家中。

譚雙貴於11年前結婚，為養妻活兒，於10年前長子出生後，便於青衣9號碼頭任職倉務員，工作需24小時輪班，採取日薪制，譚平均月薪兩萬多年，於年尾碼頭高峰期，譚雙貴曾連踩五日工作，只為多賺一點錢。本月9日，譚太接獲丈夫工友來電，指他上班途中臉色發白暈倒送院，譚太隨即趕到醫院，惜夫婦倆已天人永隔。

譚太周潔(31歲)婚後育有3名兒子，分別10歲、4歲及2歲，多年來專心相夫教子，侍奉公婆，一家七口生簡單而美滿。3個月前，原任職維修的譚父遭裁員，一家七口的生活重擔落於譚雙貴肩上，數月來入不敷支，譚家只能靠積蓄度日，近日已接近耗盡。譚母哭訴，「一個做咁多個食，邊度有錢剩。」面對殮葬及日常生活等龐大開支，一家人飽受精神及經濟雙重打擊。

在譚太眼中，丈夫是位100分好爸爸、好丈夫。為給兒子更好生活，譚雙貴盡量不放假，意味他長期需於碼頭留宿，兒子每周有兩天可與父親見面，直至譚父失業，譚雙貴更經常連踩4、5天。白頭送黑頭人，六旬譚母至今未能平伏，憶起愛兒更哭我呼天搶地。於她心中，兒子孝順父母、愛鍚家人，「自己唔食，都畀仔食」。

譚太指，丈夫曾嘆工作辛苦，但由於他學歷不高，而且患有色盲，轉工談何容易。譚雙貴曾透露，欲找一份不用開夜的工作，以騰出時間見證兒子的成長。生活足襟見肘，譚雙貴省別儉用，只為將最好的留給兒子，「佢唔食晏，特登揀下午茶時間去食，平啲，慳返啲錢畀3個囝囝。」即使購買工衣，亦只會選擇廿元一套的淘寶貨，「好多年未買過鞋，只去買小朋友鐘意睇既書，小朋友鐘意玩嘅玩具。」逢大時大節更不忘儲錢買禮物給小朋友，為他們留下快樂的童年回憶。

難得放假的日子，譚雙貴寧犧牲休息時間，帶同家人外出遊玩，最後一次是陪同兒子到馬灣沙灘，「在沙灘玩企足六七個鐘，叫佢抖唔抖，話要睇實小朋友。」，如今只成追憶。

譚太回憶與丈夫的生活點滴，一切恍如昨天，「佢點辛苦都好，都幫我照顧(3個仔)」不愔煮食的譚，更學習斬雞協助愛妻，「幫我洗衫，有時見我累，幫我拖地。」丈夫撤手人寰，不留片言隻字，成譚太人生最大遺憾。面對茫茫前路，多年未曾工作的譚太誓言，會代替丈夫肩負照顧家人的重責，見證兒子成長。

備註：遺孀現時未有銀行戶口，所有捐款經由工業傷亡權益會轉交。如捐款人非常希望直接將捐款交予遺孀，工業傷亡權益會可代為轉交支票（抬頭：周潔）及提供遺孀的簽收證明，惟遺孀未能即時存入或使用（現金支票除外）。

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