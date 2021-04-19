第四波疫情接近尾聲，但近日有變種病毒流入社區，令本港疫情再添暗湧。政府繼早前突襲禁足強檢佐敦伯嘉士大廈後，今日晚上8時起，決定於荃灣一晚封兩區，分別是麗城花園二期第4座及芙蓉街芙蓉大廈封區，指兩座大廈都有源頭不明的初步確診個案。《蘋果》在場直擊情況。

直播連結｜果燃台｜Youtube

麗城花園二期第四座

荃灣麗城花園二期第4座在過去14日並無出現任何確診個案。然而當區區議員謝旻澤今日下午在facebook表示，表示該廈出現初步確診個案，呼籲街坊注意個人及家居衞生。據其帖文附上的管業處通告，可見管業處已經立即安排為大廈消毒，惟未提及封區安排，僅指「本處正向政府查詢及要求獲得更多資訊」。

至晚上7時許，雖未見政府刊憲封區，但第四座對出排球場已經張貼暫停開放通告，同時陸續有檢測人員提早到場，運來物資和帳篷放於排球場內，設置臨時檢測站。

至晚上8時政府正式刊憲宣佈封區，政府指由於大廈今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府目標是要求受檢人士於凌晨一時前接受檢測，並在明日（20日）上午約7時30分左右完成行動。

至晚上8時20分左右，麗城花園檢測站設置完成，開始有十數名居民不待檢測人員上樓拍門，自行落樓排隊，一度與檢測人員爭執。

未幾，警察公共關係科到場，指檢測站位於屋苑平台，管業處稱有關位置屬私人地方，因而將記者驅離，故未知當局如何處理這批提早排隊居民。一眾記者返回地面後，屋苑保安便將屋苑大閘鎖上，禁止外人進入。

四座23樓居民楊女士傍晚外出之際，聽聞政府將會在四座強檢，遂決定趕快在外面用膳後才回家。楊女士晚上8時許回到樓下之際接受訪問，指封區有些麻煩，「初步確診啫，唔使咁嚴重」。年屆73歲的楊女士提到屋苑環境整潔，但仍對疫情感到擔心，未來會減少出街，並做好個人衞生。

芙蓉街芙蓉大廈

另外，荃灣芙蓉街一帶今日稍早時分亦傳被入納入封區範圍。翻查資料，芙蓉街一帶過去14日並無出現任何確診個案。封區消息傳出後，記者晚上7時許到場，發現芙蓉街一帶部份車房仍有營業，道路兩旁仍泊滿車輛。然而至晚上7時半左右，開始有警員到場驅趕停泊車輛，車房職員見狀隨即落閘。不少居民見傳媒聚集，都走前問記者何故，得悉封區消息後，隨即急忙返回寓所。

至晚上8時政府正式刊憲宣佈封區，警員未幾跑至芙蓉大廈外，用橙帶拉起封鎖範圍，同時流動檢測車陸續到場，停泊在大廈外一段芙蓉街。其後，檢測人員上樓拍門，並在芙蓉街如火如荼設置檢測站。

新聞稿指。政府指由於大廈今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府目標是要求受檢人士於凌晨一時前接受檢測，並在明日（20日）上午約7時左右完成行動。

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