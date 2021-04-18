「唔好計個天價俾我😅」根據被拖數水電工阿強提供與鄭承隆的WhatsApp對話，記者發現，於2019年1月，即阿強承接工程後，曾向鄭發出訊息，以確定豪宅內需要安裝的電掣位數目，當時鄭承隆提問「總共幾多錢」，並希望阿強不要對他開天殺價。

阿強憶述，鄭承隆曾透露，屋內部份電掣會自己經淘寶訂購，而安裝電掣則交予阿強，但鄭當時對每個掣位安裝費約850元，並沒有異議。沒想到，他事後主動再減價750元一個掣位，鄭看到報價單卻嫌貴，還表示「老闆預5萬元」。

記者找過坊間多名裝修師傅，以了解阿強是否開出「天價」報價單，但全部師傅均指「價格好相宜」。其中裝修中介「裝修學院」負責人Simon看過報價單後更直言價格合理，沒有開天殺價。

他解釋，一般400呎單位至少都有40個電掣，今次涉及單位更是2,000呎豪宅，70多個電掣不算多，更比正常情況少。他又指，行內一個13A最大電流的重造電掣收費為600至1,000元；而電熱水爐、冷氣機因耗電量大，要用20A電掣，行內一般當孖掣計算，即若以750元一個電掣計，孖掣即為1,500元。

而阿強的報價單中，每個電掣收取750元，屬公道價，而廁所、廚房的三相電水爐電掣，原本應收1,500元，但阿強只收1,300元；新造63A三相總掣箱，坊間收8,000至1.2萬元，阿強亦只計9,000元，Simon形容「收費老實」。

至於涉事的單位2000呎全屋水電裝修能否5萬元埋單？Simon直言「冇可能」，該金額只夠500呎2房1廳。

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