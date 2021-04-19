深水埗富昌邨富誠樓一單位，下午近2時， 該單位突冒煙起火，警方接獲多個報案，消防員到場，救出一名姓李（70歲）老翁，他二級燒傷半昏迷，送往瑪嘉烈醫院救治。消防出動一喉一煙帽隊撲救，約30分鐘將火救熄，火警期間，80男70女街坊自行疏散到安全地方。消防經初步調查，相信屋內住客燒香燭衣紙引起火警，並無可疑。

其間居民扶老攜幼走火逃生，住18樓的居民鄧太偕女兒，更帶同愛犬走火，她直言嚇到腳軟，火警發生時有管理處職員拍門叫人走火警，「行樓梯落嚟，冇諗過帶乜，剩係帶咗佢（愛犬）落嚟。」她的愛犬是兩歲半的狗女，叫「妹妹」，「佢好肥，食同瞓，行樓梯氣喘，要行一行，停一停。」幸好最終順利落樓，安然無恙。

居民李女士聽到火警鐘響起，又嗅到好大煙味，「執啲嘢就走，隨身手機、身份證同重要文件帶定身上。」她說當時還可乘電梯落樓，近日火警接二連三，她坦言「好擔心，敏感㗎！啱啱先話燒死四個。一聽到火警鐘，街坊個個走出嚟聞吓索吓，覺得唔對路，快啲返屋企執簡單嘢出嚟。」

另一名女長者住客則帶兩名小朋友走火警，「見到大煙，聽見警鐘響，咪搭笠落嚟囉。」

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