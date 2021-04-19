秀茂坪寶達邨奪命大火，陳家六口之家三代同堂，不幸四人葬身火海，街坊正計劃籌款協助生還者渡難關，亦有熱心市民出資打齋超渡亡魂。事隔三日，死者身世逐漸曝光，據知，陳家本來幸福滿瀉，次女陳穎施3年前大學畢業，兩老再無牽掛，得以安享晚年，兩歲孫女小霖霖更是全家開心果，可惜一場無情大火，帶走了四條人命、一家的幸福。

寶達邨達喜樓互助委員會會長吳偉俊今日對《蘋果》表示，已向民政署申請舉辦籌款，今晚將開會討論細節，籌款數額隨緣，不設硬指標，得到的款項希望協助陳家辦理身後事，以及未來之需。吳慨嘆事件非常不幸，不少街坊連夜失眠，說到慘劇還非常傷感，而一名熱心市民自掏腰包於下星期日（25日）打齋超渡亡魂，好令街坊安心。

葬身大火的四名死者，包括姓陳（60歲）男戶主的47歲姓劉妻子、長女陳樂施（27歲）、次女陳穎施（26歲），陳樂施的2歲女兒饒沛霖，由於小霖霖是家庭新成員，年紀最幼，既是父母的小天使，也是外公外婆的乖孫女，甚至是穎施最愛的姨甥女，兩年來一直陪伴左右，教她學說話。

在穎施的IG中，上載最多霖霖的相片和影片，記錄外甥女的成長足印，片段中亦可一窺他們住所環境，家中不僅有一座按摩椅，也有一座按腳機，穎施曾上載一張圖片，她抱着松鼠狗，一邊開動按腳機按腳。

穎施暱稱霖霖「肉包子」或「肥小丸子」，其中一段片段顯示，小霖霖剛洗完澡，頭髮還濕，在家中地上膠墊上爬上爬落，試圖站起身，小霖霖因牙牙學語，不時發出「BB話」。另一段是小霖霖啜着奶嘴，睡眼惺忪地在床上翻來翻去，穎施在IG寫道：「點都要纏住人先瞓，吾（唔）係就喊」，另一段則見小霖霖已懂站立，見到東西就拿來玩，開心時不斷猛搖東西。

最為特別的一段，片中小霖霖已頭髮長長，長了門牙，已略懂說話，當時疑是新春期間，穎施教一句：「新年快樂」，小霖霖則說一句：「呀年快樂」，穎施教：「恭喜發財」，小霖霖則說一句：「恭你發財」，雖然咬字不清，但小霖霖精靈可愛。

在穎施的相片，與小霖霖合照最多，包括帶小霖霖去夾公仔，其中一張穎施推着嬰兒車，載着小霖霖，穎施望着小霖霖一臉微笑，寫上：「同包包郊遊」，穎施充滿愛心，飼養一頭迷你松鼠狗，稱呼牠為「大少爺」。

據了解，穎施於18年畢業於嶺南大學，今年1月20日生日時，她在IG上載一張捧住蛋糕的相片，寫上「謝謝媽媽」，而穎施人緣頗佳，她的死訊傳出後震驚整個朋友圈子，不少人在IG留言悼念：「世事無常，你永遠唔會知，明天會發生咩事，珍惜身邊 嘅人，施姐，再見」，「老天這個玩笑開太大，RIP」。

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