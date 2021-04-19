洪水橋今凌晨一個單位疑充電中的按摩槍起火，這是4日內第二宗涉及按摩產品的火警。就按摩槍的資訊，以往消委會只提供使用貼士，即按壓的位置和使用時間，並未有安全測試供市民參考。

英國認可機械工程師盧覺強表示，按摩槍的鋰電池充滿電後，理應不會再接電流，會自動停止。他相信有關設備可能出現問題，才「唔識停」，另外他指充電器本身亦有安全裝置，「充電器叉滿電都會自動cut電，可能充電器本身都壞咗，充電器加埋鋰電池一齊壞，電池一味收電，充電器就一味供電，結果過熱，絕緣體脫落，電池發熱發脹，谷爆短路就冒煙着火。」

盧覺強建議，充電期間要不時觸摸電池及充電器有否發熱，發熱就要熄掣。他又建議不要在睡眠期間為電器叉電，要在目視範圍下充電便較安全。

按摩槍是大熱的按摩產品之一，它利用高頻震動，加速血液循環及震鬆肌肉，對運動後紓緩有一定幫助。有物理治療師提醒，選擇按摩槍時要留意力度、噪音和重量等，以配合個人身體狀況，更重要是使用方法要正確。

一般的按摩槍，大部份是用鋰電池，部份品牌可拆出更換，電池容量約3000mAh左右，與手機電池容量差不多，亦是經充電後始能使用。

按摩槍除了機身外，也有按摩頭以供按壓，有些品牌也會多備不同形狀的按摩頭，讓用家因應使用需要替換。此外，部份按摩槍會設有不同按摩強度及震動頻率調校，亦有部份款式提供手機 app 教學，方便用家跟着操作示範來正確使用產品。

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