元朗洪水橋發生火警3花貓死亡。凌晨3時許，翠柏路柏雨花園27座一單位，突然起火冒煙，男戶主立刻逃生及報警，消防員趕至現場開喉灌救，迅速將火勢救熄，並將多隻花貓從火場中救出，及以氧氣進行急救，火警無人受傷。姓黃男戶主表示，客廳一部正在充電的按摩槍突起火，消防員調查後認為由電線短路引起，起火原因並無可疑，惟戶主飼養有7隻愛貓，其中3隻貓死亡，餘下4隻由愛協人員協助送返協會交獸醫救治。

黃先生表示，母親及弟弟正在上班，當時獨自在家中，聽到客廳有聲音，於是走出查看，發現客廳起火濃煙密佈，便立刻退回房間走到窗口大叫救命，街坊知道後立刻報警，起火地點是放置按摩槍的位置，各電器中只有按摩槍正在充電，故相信火警由按摩槍引起。

黃先生續指，家中有7隻花貓，其中4隻是領養，部份飼養超過10年，消防員將部份花貓救出，發現3隻花貓「小B」、「囡囡」及「老竇」死亡，餘下「老媽子」、「小白」、「小黑」及「詩詩」受傷，其中「詩詩」奄奄一息傷勢最重。

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