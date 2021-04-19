港島山頂一名九旬富婆，去年八月墮入電話騙案，騙徒假冒內地公安的來電，訛稱她涉及一宗嚴重案件，要求她將銀行存款轉帳到指定戶口，以查證是否涉及「黑錢」，她不虞有詐，先後11次匯款近2.5億元，成為歷年涉及最高金額的電話騙案。警方上月拘捕一名19歲大學生，據知他亦是電話騙案受害者。

受害人為90歲富婆，居住山頂賓吉道一獨立屋，聘用一名外籍司機及兩女傭照顧她。去年8月，她接獲自稱是「內地公安」來電，說出她多項個人資料，令富婆信以為真，聲稱她的身份遭人盜用，捲入內地一宗嚴重案件，為證實銀行戶口是否涉及黑錢，要求將存款轉帳至指定戶口，聲稱將於今年5月歸還。

其後，騙徒派人前往山頂，與老婦接觸，提供一部電話予富婆直接聯絡。富婆不虞有詐，去年8月12日，按指示將港幣790萬存入騙徒的渣打銀行戶口，騙徒見她受騙，不斷要求她匯款，短短五個月內先後十一次匯款近2.5億元，其中一次騙徒更親身陪同銀行過數。

由於匯款金額巨大，銀行職員查問原因，富婆訛稱購置山頂物業，據知，老婦女兒從家傭口中得知其母親有異，未有即時報案，反而安排親友跟蹤母親動靜，最後未能阻止騙案繼續發生。其後，女兒認為事件嚴重，游說下富婆才如夢初醒懷疑受騙，上月2日富婆在律師陪同下報案。

警方調查後，富婆報稱未曾聽聞同類電話騙案，且騙徒能說準備出她的個人資料，包括姓名、身份證號碼，令她深信不疑。與此同時，警方馬上凍結騙徒戶口逾900萬元。

上月25日，警方拘捕一名19歲大學生，據了解，他本身亦是電話騙案受害者，疑不甘損失，與騙徒合作，負責擔任「內地公安」的角色，把電話交予富婆，並陪同她往銀行匯款。

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