秀茂坪寶達邨上周五（16日）發生奪命大火，一家六口有4人喪命，火警疑是鋰電過熱所致。理大電機工程學系教授指，按摩椅用鋰電是甚為少見，一旦用上可能超過10粒。教授提醒稱，要留意充電位有否過熱，有異狀便要停用檢查。

理工大學電機工程學系教授鄭家偉指，不清楚火警中按摩椅的牌子和型號，難以評論它的設計。不過以他了解，大部份按摩椅都沒有鋰電裝置，「因為鋰電是供流動裝置使用，而按摩椅一般都不會隨處移動」。

鄭續表示，鋰電常見於手提電腦和手提電話，還有手提血壓計、小風扇等小型家庭電器；至於滑板車和電動單車也會用鋰電，只是它們並非合法輸入，產品質素更沒有保證。

若是按摩椅須要用鋰電，有機會用十數粒至數十粒。他解釋稱，鋰電質素參差，隔開正負極的隔膜物料一旦損壞，有可能過熱起火。

他提醒用家要留意：

1.充滿電後要立即停止充電；

2.按摩椅不能放在太潮濕的位置；

3.留意充電位置會否太高溫

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