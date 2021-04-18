在處境劇《愛．回家》飾演Bonnie的林凱恩，其經營設計公司的胞兄林祥晉被爆出拖糧兼失聯。《蘋果》接觸到受影響的工人及住宅單位業主，有客戶的單位爛尾要找人「執手尾」，亦有工人開工一個月無糧出，其後林更人間蒸發。記者曾致電林的手機，電話已暫停服務，其位於紅磡的辦公室也拉閘，招牌亦已拆走。

據知，林祥晉在行內薄有名氣，KSCC公司網頁內列出曾榮獲多個與設計有關獎項；其胞妹林凱恩為無綫藝人，早前她主持節目《安樂窩》時經常請胞兄做嘉賓。林除了經營設計公司外，亦充當判頭，找工人幫手裝修。

惟今次被拖糧的工人至少有4人，今年2月初開工後，林未有按行規兩星期出一次糧，當中有人更做了1個月仍被欠薪，4人合共被拖欠5多萬元，「佢起初話吳孟達死咗，要幫佢搞喪禮，好忙；之後以各種理由拖延，至3月中更失聯！」有人更在fb登「尋人啟事」，又在其胞妹的社交網站留言向林追討，但未能成功。

另有苦主去年底承接了林的客戶一間位於尖沙嘴酒吧的裝修，但工程完結後被拖欠數萬元，林祥晉曾向他稱，因酒吧在疫情下無法營業令他遭到拖數，周轉不到，無法支付該單工程費，其後林更一度失聯，但據知近日林再「蒲頭」承諾會找數。

除了工人外，有小業主去年底找他設計和裝修新屋，並分期支付八成近20萬元工程費，原訂今年2月初完工，最終爛尾收場，要額外支付10萬元找人「執手尾」。她指，一直與林祥晉接洽，但其後得知簽約及過數付錢的公司老闆並非林，「佢當時話自己係嗰間公司嘅老闆！」她考慮透過法律途徑追討損失。

記者追查發現，他早年與友人創辦KSCC，但2018年林疑捲入勞資糾紛，而公司於2019年底解散，但以其個人品牌KSCC開設的fb網頁，去年底起沒再更新。至於林的個人fb於3月17日上載一張與一批好友飯聚的合照後，並留言「多謝限聚，難得回港」，之後再沒更新，據知，他於翌日起開始「失聯」。

記者找到多間與林祥晉有關的公司，包括電腦公司、繪圖公司等，部分電話、電郵均與KSCC相同，記者到當中一間位於地舖的智能生活公司，卻發現竟是五金店，負責人稱在上址開業4年多，未有聽該智能生活公司。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！