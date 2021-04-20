上周五（16日）西九龍裁判法院迎來「世紀判刑」。壹傳媒創辦人黎智英、資深大律師李柱銘等9名民主派人士因參與前年民陣發起的「8.18流水式集會」，月初被裁定違反組織或參與非法集結罪，當日各人最終判刑由8個月至18個月監禁不等，部份人獲緩刑。

當日下午約3時，多家傳媒在法院外進行採訪，其間一名身穿印有「中国人不吃這一套」標語T恤的中年男子，於法院外近通州街與發祥街交界，與兩名網媒記者發生爭執，該名中年漢突衝向其中一名記者，飛身拳毆該記者，其間另一名正在進行直播拍攝的記者將過程拍下，亦遭該惡漢施拳襲擊，惡漢逞兇後逃去。受害網台記者指出，當時附近有警員駐守，卻沒有作出追捕。

警方今日（20日）凌晨零時許發稿，指於4月16日下午約3時，發現有一名男子在通州街及發祥街交界以手襲擊另外兩名男子，該名男子其後逃去。案件交由深水埗警區刑事調查隊接手調查，經深入調查後，昨日（19日）在深水埗區拘捕一名42歲姓陳男子，涉嫌「普通襲擊」。被捕男子現正被扣留調查。

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