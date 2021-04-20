八仙嶺郊野公園有男子在樹上吊頸身亡。下午3時許，一名男子帶同愛犬到郊野公園行山，至自然教育徑引水道山坡時，狗狗突然掙脫繩索跑入樹叢，男子尾隨跑至，發現一名中年男子在樹上自縊。消防到場將男子解下，經檢查下證實死亡。警方初步調查證實，死者為一名失蹤人士，其家人數日前報警求助，消息指死者近日出現財困，正調查輕生原因。

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