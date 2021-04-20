暖心媽媽甘雪貞三年前患上「原發性肺纖維化」，上月起病情惡化至末期階段，肺功能僅餘兩成，現時只靠呼吸機維生，急需移植肺臟續命。院方指換肺手術要及早進行，並將甘媽媽列為移植輪候名冊首位，但子女稱眼見媽媽氣若游絲地躺在床上，想起兒時媽媽教他們包餃子往事，心痛又憂心，希望有心人能夠捐出離世家人的肺臟，讓甘媽媽有一線生機。

急需換肺的甘雪貞（56歲），現時與長女及姓賴丈夫同住，長女Icy指媽媽婚後是全職家庭主婦，全副心思在子女身上，當想起媽媽含辛茹苦將三姊弟拉拔長大，待子女長大自立後，又因喜歡小朋友而跑去幼稚園當清潔工，閒時喜歡跟家人遊山玩水，露營、野餐、行山、游泳等，也會做瑜伽、甚至打籃球，生活過得簡單幸福。發病前常與Icy及次女的兒子一起四處玩。

Icy指媽媽一直注重健康：「佢唔煙唔酒，飲食上新鮮先食，特別食五穀類食物，仲唔會隔夜。」可惜五年前進行身體檢查時，竟發現肺部有問題，轉介至專科醫院作詳細檢查，三年前從肺部抽取纖維化驗終證實患上「原發性肺纖維化」，當時簡單如走斜路都會氣喘。

至上月甘媽媽病情惡化，肺功能僅餘兩成，其間一度留醫，但Icy其後接媽媽回家養病，她指媽媽要靠呼吸機供氧，但已虛弱得不能下床，她直言在家可以有她及其他家人陪伴。Icy指媽媽全副心機在子女上，十分懷念媽媽每當大時大節的撚手小菜——蠔豉髮菜炆鵝掌，可是看到如今她只能躺着被餵食，令Icy心痛萬分。

她又稱很懷念，兒時一家人圍着包餃子的快樂時光，Icy指儘管子女包餃子包得「騎呢」，令媽媽哭笑不得，但她都毫不嫌棄，「而家媽媽係床上想食餃子，到返我哋會包畀佢，好想呢個畫面再出現，大家好開心一齊包」。

Icy稱媽媽求生意志堅強，最難忘早前她仍與家人到西貢東壩行山，雖然不時停下休息，但媽媽亦成功走到終點，更對家人說：「見到咁靚嘅風景，咩都覺得值得。」可惜病魔來得快，去年10月尾媽媽突然倒地，自此要臥床及靠呼吸機過活。上月起肺功能僅餘兩成，Icy慨嘆：「3星期前仲行到下，而家直頭連行步路坐下都無力！」

Icy指︰「好想佢快啲好返，做到自己鍾意嘅嘢。」她說希望熱心人士捐出離世家人肺部，讓媽媽續命再享天倫之樂。

甘雪貞患上的「原發性肺纖維化」(Idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) ，是一種頗為常見的呼吸系統疾病，患者多為中年人士，每10萬人便有約7至16人患病。IPF致病原因不明，患者肺部組織會不斷產生纖維化，令肺部喪失組織氧氣交換的能力，無法如常排出廢氣和二氧化碳，病情可輕可重，有可能引發呼吸衰竭等嚴重併發症致死。

呼吸系統專科醫生梁子超指「原發性肺纖維化」的患者越見普遍，患者多為55到75歲。一般人常將「原發性肺纖維化」和「肺纖維化」混淆，前者是受到不知名原因或因素影響，令肺部受刺激而變得組織纖維化，至於後者則是肺部受到外部刺激，如吸入外來物、藥物、自身免疫系統疾病等影響而誘發肺部病變。

梁解釋「原發性肺纖維化」要視乎不同病人的身體情況，「此病有不同程度發展，有快有慢，有些可能幾年內(肺部)衰竭，亦有些可用藥物或免疫療程去減緩肺纖維化的速度，或者減慢衰竭程度。」當病情嚴重惡化至肺衰竭、肺功能喪失時，便有需要進行器官移植，但移植條件複雜，需視乎眾多因素，包括病人年齡、優先次序等。根據醫院管理局資料，截至去年年尾用作移植的雙肺捐贈有8宗，等候人數29人。

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