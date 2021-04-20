一名獨居於尚德邨的老婦早前倒斃單位內，屍體雖然已經移走半個月，但屍臭仍充斥整個樓層及走廊，令鄰居相當困擾。房署雖然於涉事單位外放置防臭丸辟臭，但當局回覆區議員的查詢時表示，需待警方搜證及親屬認領財物後，才可安排清潔人員。有居民難抵臭味，只能用浸過滴露的濕毛巾掩鼻而行，甚至到酒店暫住數天避臭，批評政府部門互相推卸責任，態度愛理不理。

現場是尚德邨尚仁樓一個單位，警方資料顯示，本月4日下午大約3時，保安員接獲住戶報告，指單位傳出異味，拍門無人應，於是報警。消防員破門入屋，證實獨居72歲姓鄭的老婦倒斃床上，當場不治。據悉，老婦未有現身多時，相信已死去一段時間，警方經調查後認為事件無可疑，列屍體發現案處理。

房屋署事後雖兩度派員到場，用帆布及牛皮膠紙封閉涉事單位門縫，又在門外加置木板擋臭，並放滿臭丸及空氣清新劑，但濃烈的屍臭味充斥走廊，住在同層的梁先生難以忍受惡臭遂向房署及區議員求助。他形容臭味非常嘔心，每次出入都需要用浸過滴露消毒藥水的濕毛巾掩鼻而行，附近鄰居更不願開門唞氣，同住的子女更於本月8至10日到觀塘暫居酒店避臭數天。

當區區議員李嘉睿其後指，房署稱警方需待親屬認領財物及搜證，才會進行單位清潔，令梁先生非常不滿，認為政府部門互相推卸責任，棄市民生活於不顧：「好官僚主義，佢哋感受唔到我哋嗰陣壓力，如果5分滿分，我剩係畀0.5分，（房署）剩係封板根本無處理過（問題）」。他更透露，女兒擔心夏季將至，若屍臭問題一直未解決，可能滋生細菌。

事件至今已經超過半個月，涉事單位仍然圍封，臭氣稍為緩和，但微風吹過時，氣味依然存在，「警察過咗3個月先處理無人認領嘅失品，無理由我哋都好似咁等3個月」，敦促房署警方緊密聯絡，盡快處理事件。

房署：曾嘗試聯絡警方再次進入單位消毒

房屋署表示，尚德邨物業服務辦事處已聯絡戶主的家屬，由於涉事單位事發後至今仍由警方接管，家屬亦未能入內，辦事處曾於4月4日在警方的同意下，安排清潔員工進入單位消毒，現時以木板圍封，亦安排每天於單位外及有關樓層走廊進行清潔及消毒等工作。辦事處已聯絡警方要求再次進入單位消毒，現正等待警方回覆。《蘋果》正就事件向警方查詢。

上月中，將軍澳善明邨亦曾發生同類型事件，一名獨居80歲老翁倒斃床上後屍身腐爛，惟遺體移走9日後屍臭仍久久不散，令鄰居相當困擾。房署和警方當時同樣「大耍太極」，最終遺體被發現後3星期才有人上門以較為徹底的方法清潔單位。

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