荃灣芙蓉街芙蓉大廈及荃灣麗城園二期第4座，昨晚先後被政府納入封區強檢範圍，兩幢大廈均發現一宗懷疑COVID-19初步確診個案，兩區居民昨晚落樓排隊輪候檢驗。估計強檢工作在今早7時完成。

芙蓉街芙蓉大廈

芙蓉大廈居民劉先生在封區前接受訪問，被問及是否擔心區內爆疫，他指自己已接種兩劑科興疫苗，不太擔心。 另一居民潘女士則提到，大廈衞生環境一般，有居民隨處抛棄垃圾。

凌晨約零時，芙蓉大廈有一男兩女居民由衞生署人員帶離大廈，登上小巴前往隔離中心 .

麗城花園二期4座

黃生一家四口在球場外等候檢測，他們表示，現時有變種病毒流入社區，都擔心疫情，會繼續注重個人衞生，明日是復活節假期後，小朋友復課第一天，希望封區不會影響他們上學。

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