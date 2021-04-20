秀茂坪寶達邨奪命大火，陳氏六口之家三代同堂，不幸四人葬身火海。事隔4日，60歲男戶主留醫東區醫院，至今情況仍然危殆。大廈互助委員會定於下月2日進行籌款活動，同日晚上會把款項悉數交予陳家。

寶達邨達喜樓互助委員會會長吳偉俊指，與街坊商量後定於下月2日舉辦籌款活動，今日上午互委會已經向民政署遞交申請，只待署方批出認可文件。預計在達喜樓地下進行，籌集到的款項將於同日晚上直接交予陳家。至於周日（25日）的打齋超渡儀式，是由一位熱心市民自掏腰包，時間是下午1時至下午3時。

吳坦言，火警至今未有直接聯絡陳氏的家人，都是透過屋邨辦事處聯絡，街坊們一番心意，希望死者安息，生者堅強活下去。

事發於上周五（16日）凌晨3時許，達喜樓5樓一個3房單位疑按摩椅電池起火，全屋迅速陷入火海，男戶主及時逃生，但妻子（47歲）、兩名女兒（26歲及27歲）及兩歲孫女共4人，全告喪命。消防處成立專案組調查火警起因。

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