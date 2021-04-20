熱愛行山的24歲女子石樂蕎（Dawn），上周四（15日）於飛鵝山自殺崖行山期間失蹤。救援人員連日搜尋，終在周日（18日）下午於鵝肚棧道一處峭壁發現石樂蕎，可惜當場證實不治，家人昨日（19日）已到西環殮房辦理認屍手續。Dawn的家人今午於fb群組發帖，指Dawn十分喜歡日本品牌「niko and ...」的一款卡其色漁夫帽，希望可以買一頂全新的同款漁夫帽陪伴妹妹走最後一程，可惜該款漁夫帽已在香港全線分店斷貨，故希望網民能告知該頂漁夫帽的入手渠道。

Dawn的家人今午於「尋找行山少女石樂蕎」的fb群組發帖，指Dawn「好鍾意 niko and果（嗰）一頂漁夫帽」，帽的顏色為卡其色，內裏分別有「TTNK156-XP」和 「83712600」兩個tag number。家人希望能夠「買一頂全新既（嘅）比（畀）妹妹陪佢走最後一程」，並曾到「niko and ...」旺角新世紀廣場的分店向店員查詢，卻被告知該款漁夫帽已在全線香港分店斷貨，網上亦找不到香港其他店舖有售該款漁夫帽。

他們現正聯絡「niko and ...」的fb官方粉絲團，但尚未收到回覆，「而日文官方網站香港果（嗰）一頁又已經冇左（咗）」。此外，家人亦正在積極聯絡品牌的香港辦公室以檢視貨倉會否碰巧有餘貨。家人表示，「因為時間開始緊迫，姐姐好驚搵唔到」，故希望網民能告知任何有關該頂漁夫帽的入手渠道，「麻煩你地（哋） PM 話我知，因為 comment 我會怕 miss 左（咗）。」

另外，Dawn的表姐梁小姐稱，家人正籌辦Dawn的後事，但暫沒有具體日期及儀式。至於昨日警方再次登山，嘗試找尋Dawn的物件，梁小姐指警方沒有聯絡家人，他們不知道是否有收穫。

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