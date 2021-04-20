一隻5周大的貓B「卷卷」日前在寵物節遭路過的柴犬咬死，事件連日來引起網民熱烈討論，指責狗主沒有盡責，釀成悲劇，但有網民在fb群組出post，聲稱已在全港5區的路邊放置「好味嘅朱古力」，又指會在十八區放置「內毒釘貓公仔」，引來其他網民留言抨擊。

一名姓黃網民不滿狗主將責任推卸到「卷卷」的主人身上，於是在fb「天下貓貓一樣貓（任意出Post無王管群組）」群組出post，揚言已在全港5區的路邊放置「好味嘅朱古力」，指「歡迎狗主放牧式餵食」，但文中未有透露在哪5區放置毒餌。他又指會製作「有毒加貓氣味嘅『內毒釘貓公仔』」，放勻十八區，更指「你唔管好佢，我咪協助你管狗囉！管唔掂呀？養少隻囉！」，言論極之激進。

其他網民紛紛留言直斥，認為「禍不及其他狗」，不應放置毒餌傷害其他無辜狗隻，另外亦有人擔心真有此事，已就事件向警方報警。《蘋果》正就事件向警方查詢。

事後有網民指葵青區議會周偉雄是該名姓黃網民的朋友，於是經fb向他了解事件，但言談間周竟表示，「所有曾經咬傷人／動物的狗隻應該人道毀滅，咁啲狗主就可能會認真為狗隻戴口罩出街」。

他回覆《蘋果》指，事件純屬言語間誤會。由於不少狗主未有做好看管狗隻的責任，他原意是想語帶警惕指，「難道要所有曾經咬人或動物的狗隻人道毀滅？狗主才會認真為狗隻帶口罩出街。」他承認內文中措辭不夠清晰才引起誤會，惟之後再解釋，網民亦不接受，對此表示無奈。

網民點睇

Li Syaoran：生命無分貴賤，也是無價的，不要令任何的流浪動物更悲慘

勇者王：狗狗其實唔係錯，錯在個主人

Nemo Yu：可唔可以唔好拎生命開玩笑

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