一名獨居於尚德邨的老婦早前倒斃單位內，屍體雖然已經移走半個月，但屍臭仍充斥整個樓層及走廊，令鄰居相當困擾，轟政府部門互相推卸責任。房署回覆《蘋果》表示，涉事單位由警方接管，家屬未能入內，而屋邨辦事處曾於4月4日進入單位消毒，之後聯絡警方要求再入內，但一直未有回覆。事件經本報報道後，警方才表示今日（21日）完成調查程序，已將單位交還相關部門處理。

現場為將軍澳尚德邨尚仁樓一個單位，本月4日下午大約3時，保安員接獲住戶報告，指單位傳出異味，於是報警。消防員破門入屋，證實獨居72歲姓鄭的老婦倒斃床上，當場不治，警方經調查後認為事件無可疑，列屍體發現案處理。

不過，房屋署派員到場，用帆布及牛皮膠紙封閉涉事單位門縫，又在門外加置木板擋臭，並放滿臭丸及空氣清新劑，但濃烈的屍臭味充斥走廊，令住在同層的居民難以忍受，每次出入都需要用浸過滴露消毒藥水的濕毛巾掩鼻而行，甚至有人更搬離寓所到酒店暫住。

有居民曾要求房署盡快解決問題，惟房署表示涉事單位事發後由警方接管，家屬亦未能入內，辦事處曾於4月4日在警方的同意下入內消毒，又指已聯絡警方要求再次進入單位消毒，但警方未有回覆。

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