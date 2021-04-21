一名42歲男子，偷信後冒警，訛稱是警察總部的警員，要求做資產審查，騙去25歲青年的網上銀行戶口資料圖謀不軌。幸因登入失敗，被事主察覺報警拘捕。

屯門警區重案組高級督察盧潔瑩交代案情稱，25歲青年於本月初報案，指較早前接獲一名男子來電，對方自稱隸屬警察總部的警員，要求做資產審查。由於「警員」能說出事主的姓名、年齡及地址，事主不虞有詐，依指示提供個人網上銀行的資料。

不過，事主其後發現其網上銀行遭人多次登入失敗，感到可疑，遂向銀行要求暫停戶口轉帳及報警，事件中他沒有財物損失。

警方接報後展開調查，確定來電男子並非警員，鎖定目標人士，並於昨日在屯門區一單位拘捕一名42歲男子，撿獲一部手提電話和電話卡，同時撿獲屬於事主的信件。

警方相信歹徒是由事主居住村屋的信箱偷來信件，該信件是保險公司發給事主的；歹徒掌握事主的一些基本資料後致電給他，假冒公職人員作行騙。事主確實提供了登入帳戶和密碼給對方，只是有關銀行還有其他保安上的要求，以致歹徒未能成功登入，而事主又察覺異樣，舉報事件。

歹徒無業，與事主並不認識。盧潔瑩強調，警方不會用電話形式向市民做資產審查，同時提醒市民做好信箱保安，包括定期清理信箱。假冒公職人員及盜竊，分別最高可判入獄6個月及10年。

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