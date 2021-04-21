早上7時43分，山頂白加道31號車輛通道被人淋紅油。警方接報到場調查，並翻查CCTV，發現凌晨5時許，一輛黑色私家車駛至，一人落車，向車輛出入口處的牆壁噴紅色漆油，又把紙張散落地上，然後匆匆跳回車上逃去。警方將案件列刑事毀壞，並循收債方向調查。

早上9時半，警方刑事調查隊（CID）到場，撕開封住紅漆的位置。現場所見似乎是4個字，但模糊不清，相信歹徒行色匆匆。

白加道31號是華人置業所發展，2003年興建，共有4座獨立屋，面積由3,203呎至3,845呎，每幢洋房備前後花園及天台。資料顯示，31號A屋原業主是「大劉」劉鑾雄，2006年將物業轉贈予呂麗君；31號B屋由伯明翰前班主楊家誠持有；31號C屋於2007年以1.78億元售出，由一間公司持有，董事為長原彰弘，即有「私貸之父」之稱的亞洲聯合財務（UA）創辦人及行政總裁；31號D屋曾經是理文造紙（2314）主席李文俊持有，2015年「大劉」以4.2億回購，創下當年本港洋房成交呎價次高紀錄，其後轉贈予兒子劉鳴煒。

其中因為洗黑錢罪成被判監的楊家誠，於去年12月8日，在銅鑼灣柏寧酒店與人傾談生意期間，疑因意見不合被對方拳打及以玻璃杯襲擊。楊家誠頭部受傷送院。

白加道有不少官商名人聚居，白加道3號為美國駐港總領事官邸、11號是解放軍駐香港部隊司令員官邸、15號是政務司司長官邸、23號是廸生集團主席潘廸生的女兒潘楚穎（DeeDee）的寓所。

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