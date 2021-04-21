政府去年初推行「綠色生活本地遊計劃」，再加上疫情下市民難以出境，更令本地遊成行成市。然而有旅行社在去年5月至7月期間，透過虛假文書試圖騙取資助，涉款約295萬元。警方昨今拘捕19名旅行社董事和職員，涉嫌詐騙，牽涉15間旅行社，當中年資最久的旅行社更有20年歷史。

商經局去年1月起，透過旅議會推行「綠色生活本地遊計劃」，鼓勵旅議會下持牌旅行社，利用本地綠色旅遊資源開展本地遊，刺激本地消費。有關計劃規定，旅行社舉辦的行程，須前往指定環保綠色景點。行程完結後，旅行社可透過食肆、旅遊巴、旅遊保險等範疇的消費單據，向旅議會申請資助。旅行社每接待一位本地旅客，便會獲資助200元，上限為20萬元。

去年10月，旅議會向一間本地旅行社，批出一筆涉及5萬元的資助申請後，就該旅行社所提供的消費單據，致電單據上所列旅遊巴公司、保險公司等求證，對方竟表示從未向涉事旅行社提供服務。旅議會發現後，隨即審查其餘申請，再發現15宗未批出款項的申請有類似問題，隨即將其叫停。

這16宗有問題申請，發生在去年5月至7月期間，共涉款約295萬元，牽涉15間旅行社，它們開業2年至20年不等，旅議會懷疑它們利用虛假文書騙取資助，遂報警求助。東區警區刑事部接手調查後，發現騙徒偽造消費單據，例如將真實公司單據的部份資料塗改，甚至偽造完全不存在公司的單據等，因而懷疑有人從未舉辦過任何旅行團，便用虛假單據騙取資助。

至昨今兩日，警方在港九新界多處拘捕13男6女，其中包括14名旅行社董事、5名旅行社職員，他們均為本地人，介乎32至83歲，涉嫌詐騙。他們均被扣留調查，不排除更多人被捕。警方指，這是首宗涉及該資助計劃的詐騙案件，仍在調查涉案旅行社之間是否有關聯，或背後是否有人操控。

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